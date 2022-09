MV Agusta, il Team Lucky Explorer presente allo Swank Rally di Sardegna del 2022

Il Team Lucky Explorer prende parte alla quarta edizione del raid Swank Rally di Sardegna, un appuntamento con oltre 230 partecipanti iscritti da diverse parti del mondo e appassionati di fuoristrada, impegnati tra sterrati e panorami interessanti dell’isola sarda.

La presenza della formazione legata a MV Agusta

Si tratta di un’interessante esperienza per il Team Lucky Explorer, prima di affrontare l’interessante e leggendaria sfida della Dakar nel 2023. Nell’occasione il Team legato a MV Agusta è capitanato dal Direttore Marketing della casa varesina Filippo Bassoli, presente assieme all’Events Coordinator Alberto De Bernardi e dai tre Gentlemen Riders impegnati con la realtà varesina il prossimo gennaio alla Dakar: Ottavio Missoni, Cesare Zacchetti e Francesco Catanese.

Alla partenza del Crossodromo della Malpensa, nella serata del prologo, è prevista l’apparizione della Lucky Explorer 9.5 guidata dall’Ing. Brian Gillen, R&D Director di MV Agusta & CRC, come segnalato.

Introdotto anche il logo Lucky Explorer rivisitato, visibile sull’abbigliamento tecnico dei piloti impegnati in questa avventura, in collaborazione con il marchio Fuel, quindi quello di tipo life style in collaborazione con la storica realtà Robe di Kappa.

Immagine: MV Agusta