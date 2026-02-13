MV Agusta: il pacchetto elettronico completo di serie sulla gamma

Il CEO Martin: "Offriamo l'esperienza completa al cliente"

di Fabio Cavagnera 13 Febbraio, 2026
MV Agusta propone, sulla sua gamma 2026, il pacchetto elettronico completo di serie. Sui modelli a tre e quattro cilindri, in ogni segmento, ogni moto sarà completamente equipaggiata, senza la necessità di componenti aggiuntivi, senza sblocchi software e senza costi di attivazione. Sia per quanto riguarda la sicurezza e l’esperienza di guida, sia per la parte legata alla connettività.

“Ogni decisione strategica in MV Agusta è guidata da una mentalità orientata al cliente – sono le parole del CEO Luca Martin – È questo l’impegno che ci consente di offrire l’esperienza completa come dotazione standard, con una filosofia di prezzo trasparente e senza costi nascosti, esattamente ciò che i nostri clienti si aspettano da un marchio premium”.

L’esperienza di guida al top

Entrando più nel dettaglio, ogni modello è equipaggiato di serie con IMU a 6 assi, ABS con funzione Cornering, 3 modalità di guida + 1 Custom, Quick Shift (up & down), controllo di trazione (Off + 8 livelli), Front Lift Control, Engine Brake Control, risposta del motore regolabile, sensibilità del gas (Low / Medium / High), coppia massima del motore (Low / Medium / High), limitatore di giri e cruise control. La modalità di guida Custom consente di caricare una mappa motore personalizzata dallo smartphone, definendo il comportamento del motore e della ciclistica.

Connettività in primo piano

Passando alla connettività, ogni modello MV Agusta propone display TFT da 5,5 o 7 pollici, connettività Wi-Fi e Bluetooth, app MV Ride e dispositivo GPS Tracking con antifurto. L’App MV Ride e il sistema GPS di ultima generazione lavorano insieme tramite un unico modulo hardware che integra tracciamento GPS, antifurto, supporto alla navigazione e registrazione dei viaggi.

