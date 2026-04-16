MV Agusta F3 R: nuovo prezzo da 16.000 € e riposizionamento nel segmento Supersport

La MV Agusta FR 3, punto di riferimento del segmento Supersport rivede il suo posizionamento strategico aggiornando il prezzo di listino, con la fascinosa moto della Casa di Schiranna che viene ora proposta al prezzo di 16.000 €.

Tale riposizionamento della F3 R, che entra così in una nuova fase del suo ciclo commerciale, spiega MV Agusta, non rappresenta un dimensionamento del prodotto, ma un allineamento mirato alle dinamiche di un mercato in rapida evoluzione, sempre più orientato verso modelli accessibili con prezzi d’attacco aggressivi, ma spesso privi di dotazioni complete nella configurazione base.

Motore tre cilindri da 147 CV

Al di là dell’aggiornamento del prezzo, la F3 R rimane fedele ai valori del marchio varesino, unendo design italiano, herigate racing e ingegneria di alto livello. Progettata e realizzata a Schiranna, la MV Agusta FR 3 si distingue per la sua identità forte e riconoscibile, mossa dal motore tre cilindri da 147 CV, conforme alla normativa Euro 5+, che la colloca ai vertici del segmento per la sua capacità di coniugare potenza, coppia e piacere di guida, al quale contribuiscono le elevate doti di agilità e stabilità esaltate dall’albero motore controrotante, soluzione tecnica derivata dal mondo racing.

Dotazione di serie completa

Il nuovo prezzo colloca la MV Agusta F3 R al centro del segmento delle Superport di media cilindrata, ma con un valore percepito superiore grazie alla completa dotazione di serie. In controtendenza rispetto a quanto avviene attualmente nel mercato, la Casa varesina propone una moto priva di pacchetti opzionali o attivazioni post-acquisto, con il ricco equipaggiamento che la caratterizza che è incluso sin da subito nel prezzo d’acquisto.

Ciclistica ed elettronica d’alto livello

La MV Agusta F3 R dispone di una ciclistica di alto livello, che mantiene elementi iconici come il forcellone monobraccio, emblema di eleganza e funzionalità, ed un’ergonomia ottimizzata per la guida sportiva che garantisce il massimo controllo sia su strada che in pista. L’elettronica, gestita da una piattaforma inerziale a 6 assi, offre quattro modalità di guida e un pacchetto completo di sistemi di assistenza, che include controllo di trazione, ABS cornering, lauch control e cruise control. A completare l’esperienza di guida in sella alla F3 R ci sono il display TFT da 5,5 pollici integrato con l’app MV Ride e l’evoluta frizione antisaltellamento che migliora comfort e precisione nelle cambiate.