MV Agusta e Tutti Pazzi per la Pista: nasce la scuola guida moto sportiva ufficiale

MV Agusta, la Casa motociclistica di Schiranna (Varese), annuncia la partnership esclusiva con “Tutti Pazzi per la Pista“, che diventa così ufficiale la Scuola di Guida Moto Sportiva Ufficiale MV Agusta. Grazie a questo accordo, la passione, il prestigio e il DNA racing del marchio varesino arrivano direttamente nei principali circuiti italiani, rendendo concreta ed accessibile l’eccellenza della guida in pista.

Istruttori qualificati per corsi in sella alla F3 R

Riconoscendo l’efficacia del metodo didattico della scuola “Tutti Pazzi per la Pista, oltre che gli elevati di standard di sicurezza, professionalità e competenza tecniche che sono in linea con i valori di MV Agusta, la Casa di Schiranna sarà dunque protagonista assoluta dei corsi, nei quali gli istruttori professionisti scenderanno in pista con una flotta di MV Agusta F3 R. Quest’ultima, assoluto riferimento nel segmento delle Supersport, sarà in azione tra i cordoli permettendo agli istruttori di offrire dimostrazioni di guida reali, riferimenti visivi costanti e massimo livello di affidabilità.

Demo Ride per coinvolgenti esperienze in pista

Oltre all’attività formativa, la Scuola Ufficiale MV Agusta propone anche l’organizzazione di Demo Ride nei migliori autodromi italiani, nei quali gli appassionati avranno la possibilità di salire in sella alla nuova F3 R e guidarla in un contesto sicuro, strutturato e sotto la supervisione di istruttori qualificati. La Casa varesina sottolinea che non si tratterà di semplici giri di prova, ma di esperienze coinvolgenti per entrare a contatto diretto con l’anima sportiva del marchio.

Attiva in tre tracciati italiani

La Scuola di Guida Moto Sportiva Ufficiale MV Agusta nata dalla collaborazione con “Tutti Pazzi per la Pista” sarà attiva su tre circuiti italiani, ovvero Cremona Circuit, Tazio Nuvolari e Varano de’ Melegari, selezionati perché ritenuti in linea con i valori della Casa varesina per quanto riguarda gli elevanti standard di sicurezza e il valore tecnico. Questa iniziativa permetterà a MV Agusta di rendersi ancora più accessibile agli appassionati e di rafforzare il proprio legame con il mondo della pista e della formazione.