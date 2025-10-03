MV Agusta Brutale 2026: la nuova generazione della naked sarà svelata a EICMA 2025 [TEASER]

La nuova MV Agusta Brutale sta per arrivare. Ad annunciarlo è la Casa motociclistica varesina che ha rilasciato la prima immagine teaser della nuova generazione della Brutale, l’evoluzione dell’iconica naked, che farà il suo debutto mondiale il prossimo 3 novembre, quando conosceremo le sue specifiche tecniche, a EICMA 2025, dove sarà esposta nella sua versione Serie Oro.

Nuovo motore 950 EVO

La nuova MV Agusta Brutale, che arriverà sul mercato nel 2026, anno del suo 25° anniversario, promette di essere ancora più potente, più raffinata e più emozionante, portando ad un nuovo livello la combinazione tra prestazioni, design, emozione di guida ed esclusività. Un salto evolutivo che la MV Agusta Brutale compirà con numerose novità, a partire dal nuovo motore tre cilindri 950 EVO che garantirà maggiore potenza e coppia, ed un risposta più pronta e lineare in accelerazione, senza comprometterne la controllabilità.

Novità su ciclistica e tecnologia

Novità importanti riguarderanno anche la ciclistica, totalmente rivista e sviluppata da zero, con l’obiettivo di offrire guida confortevole e sicura in strada, mantenendo al contempo la precisione e l’agilità necessarie per esprimersi anche in pista. La nuova Brutale avrà nuovo telaio e forcellone, nuova geometria più precisa, posizione di guida ottimizzata ergonomicamente, nuove sospensioni e impianto frenante. Una serie di aggiornamenti che perseguono anche la massima affidabilità, sottolineata come di consuetudine da MV Agusta con la copertura di 5 anni della garanzia di serie. Anche in termini di tecnologia, la Brutale compirà un upgrade importante con nuova interfaccia HMI più chiara e intuitiva e funzionalità avanzate accessibili tramite la nuova app MV Ride che consente di configurare, personalizzare e vivere la moto anche da ferma.

Martin: “Brutale emblema dell’andare oltre la pura performance”

Luca Martin, CEO di MV Agusta Motor, presenta così la nuova generazione della Brutale in arrivo: “Nel 2001 la Brutale ha riscritto le regole delle naked, diventando immediatamente un’icona. Oggi, a 25 anni di distanza, celebriamo quella rivoluzione con una nuova generazione che non rinasce, ma si evolve, rappresentando una nuova interpretazione della nostra visione: andare oltre la pura performance. La nuova Brutale è più potente, raffinata ed emozionante, ma soprattutto rimane fedele alla sua anima: una moto pensata da motociclisti per motociclisti, un’icona Made in Italy pronta a ispirare rider in tutto il mondo per i prossimi 25 anni”.