MV Agusta alla Milano Watch Week: connubio tra marchi di classe [FOTO]

MV Agusta sarà protagonista della prima edizione della Milano Watch Week. Il prestigioso marchio motociclistico varesino presenterà alcune delle sue creazioni più esclusive di Motorcycle Art, sia all’interno delle suggestiva Terrazza Martini che in una serie di eventi su invito.

Celebrazione dell’arte orologiera d’élite, la Milano Watch Week sarà un evento internazionale di richiamo per intenditori e appassionati che potranno immergersi nell’intricato mondo dell’orologeria di lusso. In una manifestazione che ambisce a diventare un punto di riferimento per il settore, MV Agusta si propone come partner motociclistico ideale, forte di un approccio al lusso e alla precisione che evoca quella dei più grandi maestri orologiai.

Il parallelismo tra MV Agusta e i marchi di orologi più iconici

Una condivisione di valori che sottolinea anche Edoardo Armentano, co-fondatore della Milano Watch Week, affermando: “MV Agusta rappresenta il parallelismo più prossimo tra l’arte orologiera di alta gamma e l’industria motociclistica. È un marchio profondamente radicato nel suo territorio d’origine, dove ogni prodotto è realizzato a mano. Posso facilmente paragonarlo ad alcuni dei marchi di orologi più iconici al mondo. Il design di MV Agusta mi ricorda l’Octo Finissimo di Bulgari: innovativo, iconico e audace. Inoltre, il DNA di MV Augusta può essere equiparato a quello di Richard Mille. La prima volta che mi sono seduto su una Rush, ho provato la stessa emozione di quando ho indossato un RM 27-02: entrambi sono capolavori di ingegneria creati per togliere il fiato. Infine, MV Agusta vanta un patrimonio ricco e affascinante, simile a quello di Patek Philippe: un marchio che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, rimanendo fedele ai suoi valori fondamentali”.