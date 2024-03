MTR S-6 Evo: il casco integrale dal prezzo accessibile

Il casco è ovviamente un elemento chiave per ogni motociclista. Ce ne sono moltissimi, di diverso stile, caratteristiche e prezzi, ed MTR ha deciso di lanciare un nuovo modello, con un prezzo molto accessibile. Si tratta di S-6 Evo, un casco integrale che parte da un listino di 69,99 euro.

Le caratteristiche

Il casco MTR S-6 Evo propone fodera confortevole con guanciali rimovibili, doppia ventilazione sul mento e sulla fronte assistita da estrattori posteriori, silenziatore, chiusura a cricchetto e predisposizione pinlock.

È disponibile in tre colori (nero, bianco o nero opaco) ed in sei taglie, dalla XS alla XXL, potendo così venir indossato da motociclisti di ogni età e robustezza.

Prezzi

Il nuovo casco è in vendita a 69,99 euro per le versioni nera e bianca, mentre per quella in nero opaco il costo sale a 84,99 euro. È venduto in Italia unicamente da Louis Moto, il più grande distributore di abbigliamento e accessori per moto in Europa, con oltre 85 anni di storia. Oggi ha 85 filiali principalmente in Germania, nonché negozi online multilingue in tutta Europa, Italia compresa.