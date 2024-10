MTR Ciy Jet: il nuovo casco jet che si fa prendere sul serio [FOTO]

Smentendo la convinzione che i caschi Jet abbiano una design e caratteristiche un po’ basiche, il nuovo MTR City Jet, distribuito da Louis Moto, si propone sul mercato con tutt’altra identità.

Si tratta di un casco che, pur essendo jet, si fa apprezzare per l’ampia copertura della mascella che è in grado di offrire e per la dotazione completa di cui dispone, che prevede: visierino parasole integrato, presa d’aria ed estrattore per mantenere fresca la parte superiore della testa, fodera rimovibile e fibbia a cricchetto.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo casco MTR City Jet, con omologazione alla nuova norma Euro 22.06, è disponibile in cinque taglie, dalla XS alla XL, ad un prezzo di 89,99 €.