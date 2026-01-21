Motor Bike Expo 2026, Suzuki protagonista con SV-7GX, GSX-R1000R e Hayabusa Special Edition

Suzuki scalda i motori in vista del Motor Bike Expo 2026, l’evento fieristico internazionale di Verona dedicato agli appassionati delle due ruote. In programma nel week-end che sta per arrivare, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, a Veronafiere, la kermesse ospiterà le numerose novità di Suzuki che sarà presente con un ricco spazio espositivo allestito all’interno del Padiglione 11.

Suzuki SV-7GX

Al centro della scena ci sarà la Suzuki SV-7GX, la nuova moto che strizza l’occhio sia ai neofiti che ai motociclisti più esperti grazie alla sua “doppia anima” derivante dalla combinazione tra l’affidabile piattaforma V-Twin della SV650 e l’ispirazione stilistica della GSX-S1000GX, dando vita a una moto che unisce agilità sportiva, comfort da turismo e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Suzuki GSX-R1000R con livree celebrative

A rappresentare l’anima “R” di Suzuki al MBE 2026 ci sarà la nuova GSX-R1000R, la supersportiva giapponese che celebra il 40° anniversario della stirpe GSX-R con livree celebrative che evocano momenti indimenticabili della sua storia sportiva: la livrea blu ispirata alla GSX-R750 del 1986, la livrea gialla che richiama il vittorioso Team Alstare Suzuki del 2005 in Superbike e la livrea rossa dedicata a Kevin Schwantz, campione del mondo nel 1993 in sella alla RGV500.

Suzuki Hayabusa Special Edition

Altra protagonista al Motor Bike Expo 2026 sarà la Suzuki Hayabusa Special Edition, speciale evoluzione della supersportiva caratterizzata da carene e cerchi blu con finiture e accenti bianchi, emblema Suzuki 3D, stemma speciale resinato sul serbatoio, terminale di scarico e para-calore con finitura anodizzati, affinamenti ai sistemi di controllo elettronico e allo Smart Cruise Control.

Gamma Suzuki al completo

Mentre nell’area dedicata al mondo racing Suzuki sarà esposta la GSX-8R Cup protagonista dell’omonimo Trofeo monomarca, a completare la presenza della Casa nipponica ci sarà l’intera gamma Suzuki: dalle Adventure Tourer V-Strom 1050DE/1050SE e V-Strom 800SE/800DE alla Crossover GSX-S1000GX, dalle stradali GSX-8R e GSX-8S alle Neo Retrò GSX-8T e GSX-8TT, fino all’enduro DR-Z4S, alla Supermotard DR-Z4SM e alla gamma scooter con la novità elettrica, l’e-Address.