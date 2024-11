Moto Morini, poker di novità a EICMA 2024: 3 1⁄2, Alltrhike, Corsaro 750 GT e Rumble [FOTO]

Moto Morini ha animato la giornata d’apertura della 110esima edizione di EICMA aprendo il sipario sulla nuova era del marchio, che si è concretizzata attraverso la presentazione in anteprima mondiale di quattro nuovi modelli che rappresentano un passo avanti nella strategia dell’azienda, grazie alla diversificazione per tipologia e cilindrata.

Le quattro novità svelata ad EICMA, Moto Morini 3 1⁄2, Alltrhike, Corsaro 750 GT e Rumble, segnano dunque un nuovo corso per lo storico brand motociclistico che nei nuovi modelli conferma la sua tradizionale capacità di distinguersi per la cura nei minimi dettagli e per le soluzioni progettuali di eccellenza.

Moto Morini 3 1⁄2

La Moto Morini 3 1⁄2 uno dei modelli più iconici e leggendari del marchio torna cinquant’anni dopo la sua prima apparizione. Reinterpretazione moderna della storica 3 1⁄2 Sport, che fece il suo debutto nel 1974, la nuova versione del modello di Moto Morini combina l’eredità classica della Casa motociclistica con le tecnologie e le esigenze dei motociclisti contemporanei, puntando all’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Alltrhike

Alltrhike è la prima moto off-road di piccola cilindrata della Casa dell’Aquila Dorata. La sua natura è racchiusa nel nome che richiama il termine inglese “Hike”, ovvero “escursione”, sottolineando lo spirito avventura e la sua vocazione per percorsi impervi e lunghi viaggia in fuoristrada. Una nuova bicilindrica dedicata agli amanti delle avventure fuori dai sentieri battuti.

Corsaro 750 GT

La Corsaro 750 GT è la nuova versione che allarga la famiglia Corsaro andando ad affiancare le versioni Naked e Sport. La variante GT della Corsaro ha l’animo da viaggiatrice pura, pronta ad assicurare un’esperienza di guida premium e forte di un design che unisce l’estetica distintiva della gamma Corsaro a un carattere robusto e deciso, arricchito da una serie di soluzioni funzionali per massimizzare il piacere di guida.

Rumble

La Moto Morini Rumble è invece una 350 ispirata al mondo Bobber, una moto sofisticata ed elegante caratterizzata da un design pulito che evoca il minimalismo di inizio ‘900, da linee muscolose e da elementi vintage che si fondo con stilemi contemporanei. Il look della Rumble esalta l’anima dei motociclisti più rock, proponendosi con uno stile e un’audacia da assoluta anti-conformista.

Gli altri modelli

Oltre ai quattro nuovi modelli a completare l’offerta di Moto Morini ci sono la X-Cape 700 e la X-Cape 1200, senza dimenticare la neo arrivata Calibro, la Seiemezzo, nelle due versioni STR e SCR arricchite dagli accessori originali, e le Corsaro Naked e Sport.