Michelin a EICMA 2024 con diverse novità per moto e scooter [FOTO]

Il produttore di pneumatici Michelin è protagonista a EICMA 2024, rassegna internazionale dedicata alle due ruote, dove presenta quattro interessanti novità di prodotto che ammodernano e migliorano ulteriormente la gamma di pneumatici dedicati a moto e scooter.

Michelin Road W GT

Il primo nuovo prodotto svelato a EICMA è il Michelin Road W GT, un nuovo pneumatico dedicato all’iconica moto da turismo Honda Gold Wing che combina il chilometraggio con la sicurezza, sia su strade asciutte che bagnate, offrendo allo stesso tempo una grande versatilità di utilizzo. Il nuovo Michelin Road W GT sarà disponibile in tre misure (anteriore: 130/70 R 18 M/C 63H; posteriore: 180/60 R 16 M/C 74H; posteriore: 200/55 R 16 M/C 77H) per essere montato sulla maggior parte delle Honda Gold Wing in circolazione.

Michelin Power Shift

Altra novità è il Michelin Power Shift, nuovo pneumatico per maxi-scooter, sul mercato in tre misure dal 2025, che combina al meglio uso quotidiano e prestazioni sportive. Capace di assicurare un comportamento fluido e stabile, il Michelin Power Shift beneficia della tecnologia Reinforced Radial X Evo per la carcassa e della tecnologia bi-mescola 2CT+ per il battistrada. Questo pneumatico è stato progettato per essere performante, soprattutto sul bagnato e per garantire una maggiore durata chilometrica.

Gamma Michelin Enduro 2

Michelin lancia la nuova gamma Enduro 2, che sostituisce i precedenti Enduro Medium, Hard e Xtrem, proponendosi agli specialisti della disciplina in tre versioni: Michelin Enduro Medium 2 (più resistente del predecessore), Michelin Enduro Hard 2 (che assicura maggiore aderenza e stabilità), Michelin Enduro Xtrem 2, pneumatico da competizione sviluppato in collaborazione con con i team ufficiali Red Bull e KTM, oltre che con Sherco.

Michelin Bib Mousses

La quarta grande novità di prodotto di Michelin a EICMA 2024 è l’evoluta tecnologia Michelin Bib Mousses, che prevede l’utilizzo di un anello di schiuma al posto della camera d’aria degli pneumatici da competizione per prevenire le forature durante le gare. L’upgrade di Michelin ha portato a migliorare il contenuto di schiuma per adattarlo a moto sempre più performanti e potenti, con la nuova gamma Michelin Bib Mousse, che incorpora la tecnologia Bib Mousse GEL, integrata nei pneumatici della gamma Michelin Enduro 2.