Michel Agazzi debutta a Daytona dopo la vittoria della Suzuki GSX-8R Cup 2025

Per Michel Agazzi, vincitore della prima edizione del trofeo monomarca Suzuki GSX-8R Cup 2025, è arrivato il momento di riscuotere il suo ambito premio: il prossimo week-end dal 5 al 7 marzo, Agazzi parteciperà come wild card alla gara di apertura della MotoAmerica Twins Cup Championship, correndo sul leggendario circuito di Daytona International Speedway. Per il pilota italiano sarà un debutto internazionale di assoluto prestigio, nel quale potrà confrontarsi direttamente con i più quotati specialisti americani della categoria, in uno degli scenari più iconici del motorsport a stelle e strisce.

La prima edizione del monomarca Suzuki

Michel Agazzi si è conquistato la possibilità di correre sul circuito di Daytona vince la Suzuki GXS-8R Cup, campionato monomarca della Casa giapponese che ha riscosso un grande successo sin dalla prima edizione, grazie alla capacità di unire adrenalina, competitività, accessibilità e valorizzazione dei piloti emergenti. Il monomarca, che nel 2025 si è articolato in cinque tappe sui principali circuiti italiani (tra cui Misano e Mugello), ha messo in luce il potenziale della Suzuki GSX-8R, preparata con interventi minimi rispetto alla versione di serie.

Il trionfo di Agazzi

In sella alla supersportiva giapponese, i piloti si sono sfidati in una competizione che ha messo in palio un montepremi complessivo da oltre 35.000 € e che è stata anche un concreto percorso di crescita sportiva. La prime edizione del monomarca di Suzuki ha visto trionfare Michel Agazzi che, con le vittorie di Misano e Mugello, il pedio di Magione e il piazzamento a Modena, ha chiuso davanti a tutti conquistando l’accesso diretto al round di apertura della MotoAmerica Twins Cup a Daytona.

Pilota a livello agonistico dal 2019, con il debutto a 18 anni nel campionato MotoEstate, Agazzi negli anni successivi ha partecipato a diversi trofei monomarca e al Campionato Italiano Velocità classe 300, mentre nel 2024 ha disputato, come pilota sostituto, quattro gare nel World 300 Championship e nel Spanish Championship.

Il 26 aprile partirà la seconda edizione del trofeo

Mentre Agazzi si appresta a vivere la sua esperienza a Daytona, Suzuki ha giù annunciato la seconda edizione del monomarca GSX-8R Cup 2026, con il trofeo che si svolgerà nell’ambito del Campionato Italiano Velocità (CIV) e prevederà una tappa inserita nel calendario della Coppa Italia. Il calendario del Suzuki GSX-8R Cup 2026, che anche quest’anno mette in palio come premio finale per il vincitore una wild car per gareggiare a Daytona nel 2027, prevede cinque appuntamenti: 26 aprile – Misano; 7 giugno – Imola; 28 giugno – Mugello (valido per la Coppa Italia); 26 luglio – Misano Racing Night; 11 ottobre – Vallelunga.