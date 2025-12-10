Mercato moto novembre: immatricolazioni giù del 14,5%, per AICMOTO dati distorti dall’Euro 5+

Le 15.630 immatricolazioni, pari a un calo del 14,5% rispetto al 2024, registrate dal mercato italiano delle due ruote a motore a novembre è un dato che va letto con particolare attenzione, come sottolinea Attilio Pogliani, presidente di AICMOTO, l’associazione italiana delle concessionarie moto.

Il dato di novembre – afferma Pogliani – “non è pienamente veritiero, perché gli ultimi mesi dello scorso anno sono stati profondamente alterati dalle forzature e dalle auto-immatricolazioni generate dal passaggio all’Euro 5+”.

Moto in recessione, scooter in salute

La frenata più significativa è quella delle moto, (-23,62%), segmento che, osserva Pogliani, “vive un momento difficile da tutto l’anno, con una situazione che nell’ultima parte dell’anno è storicamente più complessa. Oggi possiamo parlare di una vera fase recessiva per il segmento moto”.

Gli scooter, che hanno vissuto un 2025 positivo, hanno segnato a novembre un -4,81%, con in lieve calo che però non compromette il trend del comparto che, secondo Pogliani, “resta complessivamente in salute, grazie ai numeri importanti messi a segno durante l’anno. Novembre può essere un semplice rallentamento fisiologico, ma sarà importante capire come evolverà la domanda”.

Un 2025 finora sostanzialmente stabile

Nel cumulato annuo il mercato moto raggiunge 334.056 unità, pari al -2,82% rispetto allo scorso anno, con un +1,8% sul 2023, ultimo anno senza distorsioni e cambi di classe Euro, fattore che ha condizionato la fine del 2024 e buona parte del 2025.

Guardando al futuro dalla prospettiva dei concessionari, Pogliani sottolinea che “accanto ai dati di breve periodo, è fondamentale continuare a leggere il mercato in una prospettiva più ampia, valorizzando il ruolo dei concessionari e accompagnando una crescita equilibrata dell’intero settore”.