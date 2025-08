Mercato moto luglio 2025, AICMOTO: “Sembra in crescita, ma nasconde luci e ombre”

Nonostante l’inversione di tendenza degli ultimi due mesi, con luglio che ha chiuso con un +7,3% rispetto allo stesso mese del 2024, grazie alla forte spinta del segmento scooter (+19,36%), la risalita del mercato moto non cancella difficoltà e preoccupazioni per i concessionari, come sottolinea AICMOTO, l’associazione italiana concessionari moto.

I problemi di redditività dei concessionari rimangono

Commentando i dati diffusi da ANCMA relativi al mercato delle due ruote nel mese di luglio 2025, il presidente di AICMOTO, Attilio Pogliani, afferma: “È vero, il mercato sembra in crescita, ma nasconde sicuramente luci e ombre. I numeri ci sono, ma sono sostenuti quasi esclusivamente dagli scooter – in particolare da Honda, che monopolizza le prime tre posizioni della classifica delle vendite. Le moto? Il primo modello è fuori dalle prime dieci posizioni. E per i concessionari, dietro questi numeri si cela una grande difficoltà in termini di redditività”.

AICMOTO segnala come il peso dei numeri degli scooter sta modificando l’equilibrio economico delle reti di vendita: “Gli scooter – spiega Pogliani – generano meno profitti rispetto alle moto, sia in fase di vendita che nel post-vendita. Richiedono meno manutenzione e difficilmente trascinano acquisti correlati come abbigliamento o accessori. È chiaro che, se per i costruttori questi dati rappresentano una ripresa, per i dealer servono misure e risposte per garantire sostenibilità economica”.

L’associazione dei concessionari moto, che fa notare come il segmento scooter sia stato sostenuto anche dall’apertura ai 125 cc in autostrada e delle limitazioni alla circolazione delle auto più inquinanti in città, invoca la necessità che tale spinta alla mobilità urbana venga affiancata da un “ripensamento del modello di business per i concessionari, sempre più schiacciati tra volumi e marginalità”.