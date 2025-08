Mercato moto Italia in ripresa: luglio 2025 chiude a +7,3% con boom degli scooter

Grazie soprattutto all’andamento positivo degli scooter, che a luglio fanno segnare un +19,3%, il mercato italiano delle due ruote a motore chiude in positivo per il secondo mese consecutivo, confermando un trend di ripresa dopo cinque mesi di fila col “segno meno”. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA, le immatricolazioni di motocicli in Italia a luglio registrano un +7,3%, con 44.817 unità registrate, sulle stesso periodo dell’anno scorso.

Quasi +20% degli scooter, in risalita le moto

Il mercato è spinto ancora una volta dagli scooter che, grazie a un incremento del 19,36%, pari a 26.610 mezzi targati, a luglio fanno registrare la migliore performance dell’anno. In lento ma continuo recupero le moto che registrano una flessione del 5,28%, dopo il -6,72% di giugno e il -13,36% di maggio, con 16.048 unità immatricolate. Migliorano le performance dei ciclomotori che, con 2.159 veicoli venduti, registrano comunque una perdita di 14,26 punti percentuali.

I dati dei primi sette mesi del 2025

La risalita di luglio, consente al cumulato dei primi sette mesi del 2025 di ridurre il gap rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una differenza negativa che si riduce a -3,4%, per un totale di 246.273 unità vendute. Unico segmento in positivo nel periodo gennaio-luglio è quello degli scooter con 139.661 mezzi, in crescita dal 7,63%. Calano invece le moto, con 97.983 unità, pari a un passivo del 13,57%, così come i ciclomotori che registrano 8.629 mezzi, perdendo il 27,01%. Nonostante il segno negativo, il mercato italiano ha un migliore tenuta rispetto a quello europeo che, nel primo semestre 2025 segna una flessione del 9,25%.

Elettrico e quadricicli in flessione

Rimane complicata la situazione del segmento elettrico, con il comparto che dimezza le perdite del mese precedente (-29%), facendo segnare a luglio un calo del 15,17% pari a 1.124 unità vendute. Andamento simile sul totale annuo che, con 5.613 unità, registra una flessione del 16,42% rispetto al primi sette mesi del 2024. Il mercato dei quadricicli continua invece ad avere un trend altalenante: a luglio -14,83% con 1.556 veicoli immatricolati. In calo sia le minicar a motorizzazione termica (-20,61% e 443 unità), che quelle elettriche (-12,29% e 1.113 unità).