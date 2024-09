Mercato moto, lieve calo ad agosto: il mese chiude a -2,5%

Dopo la crescita dell’8,4% registrata a luglio, il mercato di moto, scooter e ciclomotori segna una flessione del 2,5% ad agosto. Come emerge dai dati sulle immatricolazioni mensili diffusi da Confindustria ANCMA, il mese di agosto chiude con un lieve calo influenzato in particolare dai segni meno di scooter e ciclomotori, mentre si conferma la tenuta delle moto.

Crescono le moto, giù scooter e ciclomotori

Con 17.853 veicoli immatricolati ad agosto, il mercato delle due ruote segna una flessione del 2,58%. Le moto continuano a crescere (+2%) targando 7.491 mezzi, mentre calano gli scooter (-4,04%) con 9.362 veicoli immatricolati e i ciclomotori (-18,43%) con 1.000 unità registrate.

Primi otto mesi 2024 +5,39%

Nonostante il lieve calo di agosto, l’andamento annuale del mercato delle due ruote a motore rimane positivo con i primi otto mesi del 2024 che fanno registrare una crescita del 5,39%, pari a 272.722 mezzi venduti. Nel cumulato da gennaio ad agosto sono ancora le moto a trainare le vendite con un +7,99%, pari a 120.854 unità. In rialzo anche gli scooter, con un +4,41%, paria a 139.109 veicoli immatricolati. Segno negativo invece per i ciclomotori che perdono il 6,35%, pari a 12.759 mezzi messi in strada.

Mercato elettrico, il calo non si ferma

Ancora in flessione, per l’ottavo mese consecutivo, il mercato dei veicoli elettrici che chiude agosto con un -13,78%, corrispondente a 588 veicoli venduti, di questi 368 sono scooter (trend stabile rispetto ad agosto 2023), mentre 191 sono ciclomotori che perdono il 32,75%. Nei primi otto mesi dell’anno, con 7.264 mezzi messi su strada, il calo è del 22,09%.