Mercato moto in crescita a gennaio 2026, AICMOTO: “Partenza positiva, ma il mercato reale si misurerà più avanti”

Il mercato italiano delle due ruote ha iniziato il 2026 con un primo segnale positivo: +6,5% di immatricolazioni a gennaio rispetto allo stesso mese del 2025, secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA. Il risultato però, secondo AICMOTO, l’associazione italiana concessionari moto, va comunque interpretato con cautela, considerando che gennaio è un mese tradizionalmente interlocutorio, con un peso limitato sull’andamento complessivo annuo e fortemente influenzato da fattori contingenti.

Pogliani: “Segnale di prudente ottimismo, ma le indicazioni vere le daranno i mesi centrali dell’anno”

Per tale motivo, il mercato delle due ruote, sottolinea AICMOTO, appare sostanzialmente stabile, con il risultato del primo mese dell’anno che è favorito da un confronto con un gennaio 2025 particolarmente debole. Attilio Pogliani, presidente di AICMOTO, afferma: “Il dato di gennaio può essere letto come un segnale di prudente ottimismo, più vicino a un ‘6 di incoraggiamento’ che a un’inversione strutturale di tendenza. Saranno però i mesi centrali dell’anno, quelli in cui si concentra la parte più rilevante delle vendite, a fornire indicazioni realmente significative sull’evoluzione del mercato”.

L’importanza di dati territoriali per consentire ai concessionari di pianificare

L’associazione dei concessionari moto italiani sottolinea poi come alcune criticità di fondo del mercato vengono confermate anche a inizio 2026, in particolar modo l’andamento disomogeneo sul territorio nazionale, la forte concentrazione delle vendite su pochi segmenti e modelli ed un mercato dell’usato che rimane statico. Alla luce di tutto questo, AICMOTO ribadisce l’importanza strategica per i delaer di disporre di dati di mercato puntuali e territoriali, che possano garantire un’effettiva utilità ad un efficace pianificazione delle attività commerciali dei concessionari che, come ricorda AICMOTO, rimangono l’anello centrale e più esposto della filiera.