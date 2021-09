MBE Award 2021: un’edizione del contest in digitale

L’edizione di MBE Award 2021, il contest per moto customizzate, è previsto in forma digitale consultando le pagine dell’esposizione dedicata alla moto personalizzata.

Una nuova sfida in rete

Dopo aver segnalato il prossimo appuntamento dell’evento Motor Bike Expo, in programma dal 13 al 16 gennaio 2022, gli organizzatori dell’esposizione hanno pensato di sviluppare una nuova formula di concorso di tipo digitale per valutare l’interazione con gli appassionati e ampliare la visibilità dei preparatori. Si segnalano diverse novità: partecipazione su invito, giuria popolare, sfide 1 vs 1, fase nazionale e internazionale.

Organizzato dallo staff di Motor Bike Expo, il contest “MBE Award” consente l’elezione della moto più apprezzata tra quelle notate in fiera, scelte da una giuria formata dai maggiori esponenti del mondo custom, provenienti da Stati Uniti, Asia ed Europa. Nel corso della “Special Edition” non è stato possibile dare spazio all’evento nella formula live, ma evitando di saltare l’edizione del contest e rinunciare al suo concorso ufficiale, si è pensato a una nuova modalità.

La formula non comprende una seleziona da “Top 10”, ma diventa un torneo tra sedici partecipanti in un confronto diretto. Gli accoppiamenti delle prime sfide saranno stabiliti dalla sorte, lasciando poi spazio alle votazioni. La sfida è promossa sui principali canali digitali di MBE, dal sito alle pagine social.

In ogni sfida passa il turno una sola moto pretendente al titolo, sino alla finalissima in cui si confronteranno le due customizzazioni che hanno ricevuto più preferenze.

Per convincere il pubblico ogni preparatore dispone di una foto da studio photo booth, una scheda tecnica e un video dove può illustrare il progetto. La votazione di ogni sfida prosegue lungo le 24 ore, terminate queste si conoscerà il nome di chi accede al turno successivo.

I partecipanti hanno ricevuto un invito dagli organizzatori, proponendo una special che rigorosamente non è stata presentata al pubblico prima del 2020. I partecipanti elencati sono 16, come accennato: Abnormal Cycles (Milano); Bertolini Racing (Brescia); Boccin Custom Cycles (Venezia); Boldi (Brescia); Boman Kustom Bike (Cuneo); Bottega Bastarda (Forlì); DMC (Asti); ED Special (Roma); Hazard Motorcycles (Bergamo); Matteucci Garage (Fermo); Mattiazzi Alessio (Treviso); MC Cycles (Treviso); Mr Martini (Verona); Niko Bikes (Roma); Officine GP Design (Torino); PDF Punto Di Fuga (Bergamo).

Il trionfatore del contest “MBE Award – King of Italy 2021” passa alla fase internazionale per il titolo digitale di “King of the World”, confrontandosi con i rappresentanti di 15 paesi, come ricordato.

Nell’occasione cambia la giuria, non più costituita dagli ospiti internazionali di MBE ma da appassionati, che tramite la pagina ufficiale Facebook di MBE potranno selezionare le loro moto preferite con l’utilizzo delle reaction ed eleggere la più bella e il customizer “King of Italy”.

Immagine: Motor Bike Expo