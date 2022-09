Motor Bike Expo: un team allo Swank Rally di Sardegna e la 15ª edizione dell’evento all’orizzonte

Formato da Motor Bike Expo un team per affrontare l’impegnativo Swank Rally di Sardegna, in programma dal 27 settembre al primo ottobre 2022.

Una nuova avventura per amanti del fuoristrada e di avventure su due ruote, che parte dal Crossodromo Ciglione Malpensa per poi proseguire lungo il percorso dello Swank Rally di Sardegna. Agli appassionati si ricorda anche la 15ª edizione di Motor Bike Expo, prevista dal 27 al 29 gennaio 2023 presso il polo fieristico di Verona.

La squadra di MBE è costituita da un gruppo di amici che giungono da mondi differenti, ma che condividono una passione.

Nella formazione figurano: Francesco e Federico Agnoletto, organizzatori di Motor Bike Expo, che tornano in Sardegna rispettivamente in sella a una Yamaha T7 e a una Husqvarna 350 con i numeri di maglia 65 e 23; il noto campione di sci e appassionato di fuoristrada Giorgio Rocca con la maglia numero 11; il rugbista e modello Alvise Rigo con la casacca numero 12 e l’ingegnere Klaus Nennewitz che ha lavorato sull’Aprilia Tuono, attualmente tra i giornalisti e consulenti più autorevoli e nell’occasione prezioso navigatore.

Tra i partecipanti allo Swank Rally di Sardegna si ricorda anche l’esperto pilota Alessandro Botturi, amico di Motor Bike Expo, in gara con il Team Ufficiale Yamaha.

Il raduno della formazione è previsto per martedì 27 settembre al Crossodromo Ciglione della Malpensa, come accennato, in concomitanza della prima prova speciale e del prologo in notturna.

Il giorno seguente è programmata la partenza verso il porto di Genova, con una prova speciale di accelerazione alla pista Pirelli, quindi l’imbarco per Olbia.

Nella giornata di giovedì c’è la seconda tappa della manifestazione e la prima in Sardegna: il tragitto Olbia – Orosei; mentre venerdì è in agenda un tappa ad anello con partenza e arrivo a Orosei. Infine sabato, dopo la tappa numero 4, si arriva alla conclusione del rally con un ritorno al porto di Olbia prima di un nuovo imbarco.

Foto: Motor Bike Expo