La Triumph Speed Twin 1200 si rinnova e accoglie l’inedita versione RS [FOTO]

Triumph Motorcycles presenta la rinnovata Speed Twin 1200 e la novità assoluta Speed Twin 1200 RS, entrambe disponibili in concessionaria da gennaio 2025.

La Triumph Speed Twin 1200 MY25 introduce importanti aggiornamenti sulla ciclistica, tra cui forcelle e sospensioni posteriori Marzocchi, a vantaggio di maneggevole e guida più equilibrata e immediata. Crescono anche le prestazioni, con 5 CV di potenza massima in più rispetto al modello precedente. Nella dotazione di serie ora c’è l’ABS ottimizzato e il controllo di trazione, entrambi dotati di funzione cornering grazie alla piattaforma inerziale installata sulla moto.

Look ammodernato

La nuova Speed Twin 1200 ha un look sportivo e contemporaneo, aggiornato con serbatoio dalle forme più snelle e scolpite, oltre a un nuovo tappo per il rifornimento. Look più pulito invece per i pannelli laterali che si integrano con le nuove coperture del corpo farfallato dallo stile minimale, con finiture in alluminio. Sulla moto sono poi stati rivisti diversi dettagli, tra i quali i nuovi carter motore, i silenziatori più compatti e la firma luminosa del faro rotondo a LED.

Sulla nuova Speed Twin 1200 Triumph ha riprogettato la sella, ora più bassa e scolpita, oltre che più stretta nella parte anteriore. Nuovi sono anche i cerchi in alluminio con sette coppie di raggi sottili con design a turbina. La Speed Twin 1200 presenta due diverse colorazioni, con un’audace grafica del serbatoio “1200” che separa la parte superiore disponibile in Crystal White o Carnival Red, mentre quella inferiore è in Sapphire Black. È disponibile anche una colorazione in Aluminium Silver di ispirazione classica, con il “1200” in versione più discreta, e due bandine nere.

Maneggevolezza migliorata

La nuova Speed Twin 1200 ha un manubrio più alto e avanzato rispetto al modello precedente, mentre le forcelle Marzocchi da 43 mm e le sospensioni posteriori gemelle Marzocchi sono state aggiornate a vantaggio di una maggiore agilità della moto. La potenza di frenata è invece aumentata grazie alle nuova pinze radiali Triumph montate su due dischi da 320 mm e ai pneumatici Metzeler Sportec M9RR di primo equipaggiamento.

La Triumph Speed Twin 1200 è spinta dal motore bicilindrico che sale a 105 CV di potenza e 112 Nm di coppia massima. Sulla moto sono disponibili due modalità di guida, Road e Rain, che beneficiano dell’ABS e del controllo di trazione ottimizzati ed entrambi con funzione cornering. A completare la dotazione tecnologica ci sono i nuovi display LCD e TFT inseriti in un classico quadrante circolare e che offrono la navigazione turb-by-turn e la connettività dello smartphone, oltre a integrare una presa di ricarica USB-C.

La nuova versione sportiva RS

La versione RS della Speed Twin 1200 si caratterizza per stile ed ergonomia più sportivi, grazie al manubrio riposizionato e alle pedane arretrate, oltre a specifiche di altissimo livello, quali il cambio elettronico Triumph Shift Assist, per la prima volta di serie su una Modern Classics, forcelle Marzocchi completamente regolabili, sospensioni posteriori Öhlins, pinze freno Brembo Stylema su dischi da 320 mm e pneumatici Metzeler Racetec RR K3.

Nella versione RS, la sella presenta una finitura nappata sportiva ed elegante, con cuciture a contrasto, mentre per quanto riguarda le colorazioni la moto è disponibile in Baja Orange e in Sapphire Black, entrambe con decalcomanie RS in oro che richiamano le componenti anodizzate delle sospensioni.

Prezzo e disponibilità

La nuova Triumph Speed Twin 1200 sarà disponibile a partire da gennaio 2025 in concessionaria al prezzo di 14.995 €, mentre la versione RS ha un prezzo di 17.295 €.