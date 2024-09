La Ducati Desmo450X sarà in gara all’ultima prova del Campionato Mondiale MXGP 2024 in Spagna con Alessandro Lupino

La Ducati Desmo450 MX tornerà in gara nel Campionato Mondiale MXGP a Cozar, in Spagna, il 28 e 29 settembre.

Dopo l’esordio di agosto ad Arnhem, Olanda, con Antonio Cairoli, la Casa di Borgo Panigale prenderà parte all’ultimo GP della stagione 2024, l’MXGP di Castilla La Mancha, che farà da ulteriore step di preparazione in vista della partecipazione al Mondiale 2025. Questa volta sarà Alessandro Lupino a scendere in pista con la Desmo450 MX per il Ducati Factory MX Team.

Il finale di stagione il 12 e 13 ottobre a Pietramurata

La conclusione del programma di gare 2024 per Ducati è prevista per il 12 e 13 ottobre, quando sul circuito “Il Ciclamino” di Pietramurata (Arco di Trento) si svolgerà l’ultima prova del Campionato Italiano Prestige MX1, che vede Alessandro Lupino leader della classifica, con 338 punti di vantaggio sul diretto inseguitore e 500 punti ancora da assegnare.