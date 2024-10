KTM SX-E 2025: la rinnovata gamma delle minicross elettriche [FOTO]

KTM presenta la sua gamma 2025 delle minicross elettriche: sono la SX-E 3 la SX-5. Dedicate ai piccoli piloti, con l’obiettivo di dare loro lunghe ore di divertimento e di apprendimento, rispettivamente con motore da 3,8 e 5 kW. Arriveranno nelle concessionarie a partire da dicembre.

Le caratteristiche

A livello estetico, entrambi i modelli propongono grafiche co-stampate ed una vivace livrea che mette in risalto il look Factory del telaio arancione, della sella arancione e delle snelle sovrastrutture sviluppate in gara. Entrambe vantano leggeri cerchi neri in alluminio anodizzato (da 10″ per la KTM SX-E 3 e da 12″ per la KTM SX-E 5) ed un manubrio Neken biconico in lega di alluminio, con il diametro che passa dai 28 mm della parte centrale ai 22 mm della piega, per arrivare a 18 mm nella zona dell’impugnatura. Con manopole piccole lock-on ODI, apposite per i modelli elettrici.

I motori

La KTM SX-E 3 è spinta dal motore raffreddato ad aria, dalla potenza di 3,8 kW (poco più di 5 CV), con una batteria a 60 celle da 648 Wh. Quest’ultima si carica dallo 0 al 20% in 20 minuti, dal 20 all’80% in 100 minuti e fino al 100% in 140′.

La KTM SX-E 5, invece, è spinta dal motore elettrico a magneti permanenti da 5 kW (6,7 CV), raffreddato a liquido, che ha permesso di ottenere il 30% di autonomia in più rispetto alla versione precedente. Con la batteria da 907 Wh, propone un’autonomia di due ore di guida a ritmo rilassato o 30 minuti dandoci dentro con la manetta in condizioni di gara. Il tempo di carica è stato ridotto: bastano ora 45 minuti per portarla da 0 all’80% di ricarica e 70 minuti per una ricarica completa.

Uscita e prezzi

La nuova gamma KTM SX-E 2025 uscirà dalle linee di produzione in Austria a novembre e sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da dicembre con prezzi da 6.800 euro per la SX-E 5 e 4.900 euro per la SX-E 3.