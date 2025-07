KTM riparte: riavviata la produzione a pieno regime nello stabilimento di Mattighofen [VIDEO]

KTM ha annunciato di aver riavviato, dal 28 luglio, la produzione a pieno regime presso lo stabilimento di Mattighofen, in Austria. Un segnale importante per il rilancio della Casa automobilistica austriaca dopo un periodo complicato durato diversi mesi, contrassegnato da una profonda crisi che ora sembra essere definitivamente alle spalle.

Si riparte con la gamma off-road

KMT, ringraziando concessionari e partner in tutto il mondo per la pazienza e la lealtà dimostrata in questo periodo difficile, spiega che la ripresa delle attività è prevista a tempo pieno e su cinque giorni lavorativi, con i primi modelli a uscire dalle linee produttive che saranno quelli della gamma off-road, ai quali si affiancheranno la 690 Enduro R e la 690 SMC R.

Il CEO Neumeister: “Ripartenza resa possibile dai nostri dipendenti”

Gottfried Neumeister, CEO di KTM AG, commentando la ripresa della produzione a pieno regime ha espresso la sua gratitudine al personale KTM :”Un ringraziamento speciale va ai nostri dipendenti: sono loro che hanno reso possibile questa ripartenza e negli ultimi mesi hanno dimostrato grande dedizione, flessibilità e spirito di squadra. Il loro impegno durante una delle fasi più critiche è stato – e continua ad essere – un fattore chiave di successo per lo sviluppo futuro dell’azienda. Il riavvio della produzione ci dà la stabilità necessaria per concentrarci sulla qualità dei prodotti, sui nostri clienti e sull’ulteriore sviluppo di nuovi modelli”.