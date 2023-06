KTM presente all’appuntamento HAT Adventourfest di Sestriere del 2023

KTM comunica la propria presenza all’evento HAT Sestriere Adventourfest, previsto nel fine settimana tra i giorni 1 e 2 luglio. Gli appassionati interessati possono effettuare nell’occasione un test ride in sella ad alcuni esemplari della proposta 2023.

La notizia

Un’occasione per assaporare in moto percorsi interessanti tra panorami suggestivi. L’evento è programmato per sabato 1 e domenica 2 luglio, come detto, presso l’HAT VILLAGE allestito in Piazzale Kandahar a Sestriere (TO). Prevista l’apertura dalle 09:00 alle 18:00.

La manifestazione segue la tappa di Bobbio, un ritorno ad alta quota nella zona turistica del Colle di Sestriere (TO). Gli HAT Adventourfest rappresentano degli incontri tra gli appassionati e le aziende di settore, potendo effettuare delle prove di moto stradali e adventure tramite demo ride.

Lo staff di KTM, coadiuvato dal Concessionario ufficiale Cavamotor e con l’assistenza di guide esperte, prospetta per i partecipanti un tour di circa un’ora.

Coloro che amano le moto stradali possono provare su percorsi vivacizzati da curve la nuova 790 Duke, mentre gli amanti delle esplorazioni possono conoscere oltre alla compatta 390 Adventure, anche la rinnovata 890 Adventure e la versatile e propositiva 1290 Super Adventure S.

Come segnalato nell’occasione, inoltre, lo staff di HAT ha organizzato per venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio anche dei tour per coloro che vogliano scoprire con la propria moto i paesaggi dell’Alta Val di Susa, passando per diversi luoghi interessanti.

L’iscrizione è possibile dal sito Over20000riders, come segnalato.