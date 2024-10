KTM presenta i nuovi display TFT che elevano il livello dell’interfaccia HMI [FOTO]

KTM punta costantemente a migliorare la sua HMI, l’interfaccia uomo-macchina, al fine di creare un’esperienza di guida più immersiva e intuitiva, minimizzando al contempo le distrazioni.

Un chiaro esempio di tale impegno della Casa austriaca sono i due nuovi display TFT touch V80 (verticale, 8 pollici) e H88 (orizzontale, 8,8 pollici).

Le caratteristiche della nuova dashboard

Il nuovo display TFT con risoluzione 1280 x 720 che offre una funzionalità “touch” induttiva sviluppata ex novo per il suo cristallo a bordi curvi, dotato di rivestimenti antiriflesso, anti-impronta e anti-sfarfallio a vantaggio di usabilità e visibilità, alla quale contribuiscono anche i 256.000 colori della matrice (contro i 65.000 precedenti).

Maggiore fluidità e addio tasti ausiliari

Il nuovo schermo touch screen induttivo permette di accedere alle informazioni in modo più semplice e fluido, sia con i guanti che senza. I tasti virtuali ad accesso rapido sulla schermata principali eliminano poi la necessità di avere tasti ausiliari, come quelli solitamente utilizzati per controllare le manopole riscaldate, la sella riscaldata e i faretti antinebbia.

Cinque layout grafici

Ampia è poi la possibilità di personalizzazione del display, che una funzionalità split-screen configurabile secondo 5 opzioni di layout. Le opzioni predefinite consentono al pilota di scegliere come schermata predefinita quella di gestione del cruise control adattivo, la mappa per la navigazione, la telemetria, i preferiti o la musica, oltre a una schermata minimale con le sole informazioni di base.

Riprogettata la pulsantiera al manubrio

Con il nuovo display TFT è stata ripensata anche la pulsantiera al manubrio che prevede ora un un tasto dedicato per selezionare il riding mode, un nuovo joystick a 5 posizioni con tasto “indietro”, nuovi tasti per il cruise control, un nuovo tasto A/M (automatico/manuale) per i modelli AMT, le luci, il tasto di avviamento e due nuovi bilancieri per il cambio AMT, che sui modelli che ne sono privi diventano personalizzabili. I nuovi tasti sono anche retroilluminati e posizione ottimizzata per l’uso durante la guida.

Più connettività con la nuova CCU 3.0

Altra novità è la navigazione con mappe offline integrata nella connectivity unit, che permette di disporre della navigazione in tempo reale senza dover sincronizzare o collegare lo smartphone. L’upgrade della connectivity unit, CCU 3.0, offre 32 GB di spazio, 3 GB di RAM e funziona col sistema operativo Android Automotive, aprendo alla connettività tramite eSim, antenna GPS, Bluetooth e Wi-Fi. La CCU 3.0 si riconnette automaticamente alla smartphone a lei accoppiato ad ogni avviamento della moto.

Inizialmente tutti gli aggiornamenti verranno caricati dal dealer KTM, mentre più avanti saranno disponibili direttamente sulla moto in modalità OTA (over-the-air).