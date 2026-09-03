KTM Orange Parade 2026, la community KTM torna a sfilare a Misano

Si avvicina l’appuntamento con l’evento internazionale che più di ogni altro esalta la passione della community KTM, vale a dire la KTM Orange Parade, l’esclusivo evento che anche quest’anno per l’edizione 2026 torna in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma al Misano World Circuit dall’11 al 13 settembre.

La parata in pista l’11 settembre alla 18

Nel prossimo fine settimana dunque i possessori di una moto KTM avranno l’occasione di vivere da protagonisti, in sella alla propria due ruote, l’atmosfera del Motomondiale. Il momento clou del week-end di festa e passione sarà quello di venerdì 11 settembre quando, alle 18, centinaia di motociclisti KTM sfileranno per la parata all’interno del circuito di Misano, celebrando in sella la passione per le due ruote e il forte senso di appartenenza alla community KTM.

Presenti i piloti KTM di MotoGP

Nel corso della manifestazioni i partecipanti avranno anche l’occasione di incontrare i piloti del Red Bull KTM Factory Racing impegnati nel Campionato del Mondo MotoGP, che con la loro presenza renderanno ancora più speciale la KMT Orange Parade 2026. A concludere la giornata ci sarà la Red Bull Riders Night di Rimini, l’esclusiva festa che rappresenta un ulteriore occasione, al di fuori della pista, di incontro, convivialità e condivisione per gli appassionati del marchio.

Come partecipare

Per partecipare alla KTM Orange Parade 2026 bisogna iscriversi compilando il form online tramite il sito dedicato, c’è tempo fino all’8 settembre, salvo esaurimento dei posti disponibili. La quota di partecipazione è di 30 euro per il pilota e 30 euro per l’eventuale passeggero, e comprende un fan package KTM, parcheggio riservato, accesso agli eventi previsti dal programma della manifestazione e un voucher utilizzabile presso la rete dei concessionari KTM.