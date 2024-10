KTM Motohall ospita la mostra celebrativa “30 anni di Duke” [FOTO]

Nei giorni scorsi il KTM Motohall, a Mattighoffen, in Austria, ha inaugurato una speciale mostra dedicato alla gamma Duke per celebrare il 30° anniversario di questa moto, da sempre sinonimo di potenza, agilità e adrenalina, che è diventata un’icona della storia del segmento Naked.

Nata con un’identità chiara e distintiva che la rende riconoscibile a prima vista, la KTM Duke si è proposta sin dal lancio come moto stradale con lo spirito racing, evolvendo costantemente nel corso dei suoi tre decenni di storia ma sempre senza dimenticare le sue radici.

Esposizione su 300 metri quadrati nel museo KTM

Ad accogliere i visitatori della mostra “30 Years of Duke“, che sarà visitabile fino al fine 2025, c’è la KTM 1390 Super Duke R “in esplosione”, ovvero scomposta nelle sue principali parti, che pende dal soffitto per mostrarsi in tutta la ua maestosità. All’interno dell’esposizione sono 15 le moto, mono e bicilindriche, pietre miliari della storia Duke. Altro elemento catalizzatore della mostra è il container nero al cui interno è stivata la Duke 990, sulla quale i visitatori possono scattarsi delle foto in impennata.

Oltre alla mostra dedicata ai 30 anni di Duke, il KTM Motohall ospita, fino alla fine del 2025, anche la mostra tematica “Legends of the Dakar”.