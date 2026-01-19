KTM: le novità della gamma per il 2026 a Motor Bike Expo

Il Motor Bike Expo 2026 accenderà il nuovo anno delle due ruote. L’evento di Verona, in programma dal 23 al 25 gennaio, vedrà protagoniste numerose case motociclistiche, tra esposizioni e novità. Tra queste ci sarà anche KTM, che porterà all’appuntamento veneto le novità della gamma.

“La partecipazione di KTM è per noi un appuntamento strategico e di grande valore – le parole di Daniele Giacometti, Head Of Sales Services di KTM Italia – Verona è da sempre una vetrina fondamentale per il mercato italiano e vogliamo offrire agli appassionati l’opportunità di vivere da vicino il mondo KTM e scoprire le novità che incarnano il meglio della nostra produzione”.

Le ultime novità

Lo stand della casa austriaca, previsto all’interno del padiglione numero 11, metterà in primo piano tutte le ultime novità della gamma 2026 del marchio, tra le quali spiccano le nuove 1390 Super Adventure S EVO e R, la 990 RC R, la 990 Duke R e la 690 SMC R, oltre alle piccole 125 Duke, 125 Enduro R e 390 Adventure R, arrivate negli ultimi mesi dai concessionari ufficiali.

“Per MBE è un orgoglio annoverare KTM fra gli espositori e un piacere avere le moto arancioni sotto i riflettori – sono le parole di Francesco Agnoletto, CEO di Motor Bike Expo – così che i nostri affezionati visitatori possano toccare con mano le novità della famiglia Ready to Race”.