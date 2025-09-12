KTM: la nuova gamma Street e Adventure arriverà a fine anno [FOTO]

Lo scorso novembre KTM aveva presentato la nuova gamma Street e Adventure ad EICMA 2024 ed ora questi modelli sono pronti per arrivare sulle strade italiane (e non solo). Il marchio austriaco, infatti, ha annunciato l’entrata in produzione di queste moto a partire dal prossimo mese di ottobre, per poi arrivare nelle concessionarie tra la fine del 2025 e l’inizio dell’anno prossimo.

“L’entusiasmo intorno alla nuova gamma è straordinario. Dopo un’intensa fase di riapertura della produzione, siamo certi che queste nuove moto offriranno prestazioni superiori – sono le parole di Gottfried Neumeister, CEO di KTM – e, grazie alle tecnologie innovative, stabiliranno nuovi standard nel settore. Siamo impazienti di vedere i nostri clienti in sella ai nuovi modelli”.

La Super Duke nel 2027

Entrando nel dettaglio, la casa austriaca ha comunicato che da ottobre entreranno in produzione la 990 RC R e la 1390 Super Adventure S, S EVO ed R, mentre a novembre toccherà alla 990 Duke R. È stata posticipata al 2027, invece, l’avvio della produzione della 1390 Super Duke GT.

“Da sempre il nostro obiettivo è offrire la migliore esperienza di guida possibile – ha concluso Neumeister – Questo è ciò che i nostri clienti si aspettano di trovare in una KTM. E questo è ciò che gli daremo”. I nuovi modelli arriveranno come Model Year 2026.

La garanzia Premium

KTM ha annunciato l’offerta della garanzia Premium del costruttore di 4 anni su tutti i modelli equipaggiati con i motori LC8 e LC8c della gamma Street e Adventure MY23, MY24, MY25 e MY26. L’estensione di garanzia aggiunge due anni alla garanzia standard del Costruttore.