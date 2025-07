KTM: il prossimo 12 settembre la parata al circuito di Misano

L’estate è il tempo delle feste per le case moto. Anche KTM ha organizzato il proprio giorno celebrativo, al circuito di Misano Adriatico, per venerdì 12 settembre, per tutti i clienti ed appassionati della casa austriaca. Una giornata adrenalinica, con la grande parata sul tracciato romagnolo, con protagonisti anche i piloti della MotoGp, ed una festa la sera a Rimini.

Il programma

L’appuntamento con la KTM Orange Parade 2025 è per il tardo pomeriggio del 12 settembre, quando tutti i possessori di una moto del marchio austriaco potranno recarsi sul circuito e partecipare alla parata, in compagnia dei piloti del Red Bull KTM Factory Racing Team Pedro Acosta e Brad Binder e quelli del Red Bull Tech3 Factory Racing Team Enea Bastianini e Maverick Viñales. Un pomeriggio adrenalinico in pista, per poi trasferirsi tutti a Rimini, dove la sera verrà organizzata una grande festa da Red Bull.

Come iscriversi

Come dicevamo, l’evento è aperto a tutti i possessori di una moto KTM, di qualsiasi modello e anno. La quota di iscrizione è di 30 euro per il pilota e 25 euro per l’eventuale passeggero. Il prezzo comprende un fan package, con numerosi gadget, un voucher per gli acquisti presso il dealer KTM locale, l’accesso alla parata, l’accesso alla festa serale con free drink incluso, il parcheggio presso i Circuito e quello a Rimini, in occasione della festa Red Bull.