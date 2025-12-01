KTM: i modelli della gamma enduro 2024 e 2025 in promozione fino al 31 dicembre

KTM estende fino al 31 dicembre 2025 una serie di promozioni che permettono di acquistare a condizioni vantaggiose i modelli della gamma Enduro 2024 e 2025. Prorogando le iniziative “Nate per correre” e “Interessi in fumo”, le moto della gamma EXC 2024 e 2025 sono ancora più accessibili fino alla fine dell’anno.

Contributo fino a 1.500 euro e finanziamento con 30 rate da 340 euro

Nello specifico, la promozione “Nate per correre” prevede un contributo fino ad un massimo di 1.500 euro sul prezzo di listino dei model year 2024 e model year 2025, mentre “Interessi in fumo“, sviluppata in collaborazione con KTM Finance, permette di comprare una nuova KTM Enduro 2025 con un piano di finanziamento che prevede 30 rate da 340 euro ciascuna (TAN 0% e TAEG 2,81%). Entrambe le iniziativa coinvolgono tutti i modelli della gamma Enduro KTM, comprese le versione speciali.

Alcuni esempi

Grazie alla combinazione delle due promozioni, è possibile per esempio mettersi in sella alla KTM 300 EXC 2025 versando un anticipo di 1.190 €, cui seguiranno 30 rate da 340 euro al mese. Chi invece si fa conquistare dal fascino dei 4 Tempi ha la possibilità di acquistare una KTM 350 EXC-F Six Days 2025 con un un anticipo di 2.680 € e, anche in questo caso, un piano di finanziamento che prevede 30 rate mensili da 340 euro ciascuna.