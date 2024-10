KTM Freeride E 2025: l’evoluzione della mobilità elettrica off-road [FOTO]

KTM presenta la nuova Freeride E, con il model year 2025 che arriva a dieci anni dal debutto della prima KTM Freeride elettrica. La tecnologia della Casa austriaca applicata all’elettrico fa notevoli passi avanti con una moto che beneficia di hardware migliore e più leggero, e di software più sofisticato e intelligente.

Sviluppo naturale della gamma di minicross elettriche, la KTM Freeride E 2025 oltre ad azzerare emissioni e rumore per la pratica del fuoristrada, offre anche i benefici di una bassa manutenzione. La nuova Freeride E si propone come scelta ideale per chi cerca abilità di arrampicata quasi trialistiche, ma con i vantaggi e il comfort di una moto stradale.

Motore elettrico fino a 19 kW e 37 Nm

La nuova KTM Freeride E monta un powertrain elettrico da 11 kW di potenza nominale e 19 kW di picco, oltre 37 Nm di coppia, per una velocità massima di 95 km/h. La moto offre tre riding mode (Eco, Normal e Sport) e tre livelli di frenata rigenerativa (Off, Mid e High), dalla cui combinazione deriva l’elevata flessibilità anche in termini di autonomia e di gestione della potenza. Presente il controllo di trazione regolabile e il sensore di capottamento che, in caso di caduta, interrompe la circolazione di corrente e quindi l’erogazione di potenza.

Leggera e con una nuova ciclistica

La nuova KTM Freeride E, confermando l’insieme snello e leggero, con un peso che si ferma sotto i 115 kg, dispone di ciclistica completamente nuova rispetto al modello precedente, con geometrie differenti e interasse maggiore a vantaggio di stabilità e comfort. L’altezza sella è di 906 mm.

La moto dispone di una batteria MX50 a ioni di litio, che pesa 29 kg ed è rimovibile in 10 minuti, testata e collaudata in condizioni estreme. Ha una capacità di 5,5 kWh, ovvero +1,5 kWh rispetto al modello precedente, per un aumento del 20% del tempo in sella o della distanza percorribile. La KTM Freeride E 2025 è dotata di caricabatterie integrato da 660 W, con una ricarica completa che avviene in 8 ore da una comune presa domestica, mentre servono dalle 4 alle 5 ore per passare dal 20% all’80% di carica.

Freni Braktec e pneumatici Michelin

Dotata di pacchetto WP Suspension di ultima generazione, la moto dispone di forcella WP XACT da 43 mm e di sistema WP Xplor PDS riprogettato. Tra le altre caratteristiche troviamo le ruote a raggi nere in alluminio con pneumatici Michelin Enduro Medium, mentre l’impianto frenante Braktec monta dischi da 260 mm all’anteriore e da 240 mm al posteriore.

La KTM Freeride E 2025, oltre al grande potenziale in fuoristrada, dispone di regolare omologazione per circolare in strada. La nuovo moto elettrica di KTM sarà disponibile in concessionaria da gennaio 2025.