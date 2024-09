KTM Duke Domination: 300 Duke alla conquista di Misano [FOTO]

Sono state 300 le KTM Duke, di vari anni e cilindrata, che venerdì 6 settembre, durante il week-end della MotoGP, sono state protagoniste del KTM Duke Domination, l’evento organizzato dalla Casa austriaca per festeggiare i 30 anni dell’iconica gamma Duke con una grande parata sul Circuito Marco Simoncelli di Misano.

I 300 “orange rider” possessori di un modello Duke, che hanno fatto registrare in pochissimo tempo il sold out dei 300 posti disponibili, hanno percorso due giri di pista, allestita per la gara di MotoGP, in compagnia dei piloti ufficiali Brad Binder e Jack Miller, e del freestyler Aras Gibieza.

La parata in pista al tramonto e poi la festa sul lungomare di Rimini

Alla KTM Duke Domination sono arrivati appassionati da tutta Italia in sella alle loro Duke di ogni anno e motorizzazione, dalle prime ed essenziali monocilindriche LC4 alle ultime ipertecnologiche bicilindriche LC8 e LC8c. Dopo l’accoglienza del mattino al Welcome Point, il tardo pomeriggio è stato animato dal DJ set organizzato da Red Bull che ha accompagnato le 300 Duke alla parata in pista dove ad attenderle c’erano i due piloti del Team Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder e Jack Miller, e il funambolico freestyler Aras Gibieza, che hanno guidato la carovana sul tracciato di Misano. Conclusa la parata, i 300 Duke Rider si sono trasferiti a Rimini, sul lungomare Tintori, animato dallo spettacolo di freestyle di Arasa Gibieza e da un DJ set che ha protratto la festa KTM fino a notte fonda.