KTM Duke 2026: tutte le naked austriache, prezzi e novità della nuova gamma [FOTO]

KTM alza il velo dalla gamma naked 2026, imperniata sulla famiglia Duke che da oltre 30 anni rappresenta un punto di riferimento assoluto nel mondo delle naked sportive. I nuovi model year 2026 della Casa motociclistica austriaca alzano ulteriormente l’asticella, con una gamma ancora più completa, tecnologica e prestazionale, che punta a soddisfare i desideri di ogni tipo di rider, dal neofita all’appassionato più esigente, andando dalla compatta 125 Duke alle potentissime 1390 Super Duke R ed EVO.

Le nuove KTM 125 Duke, 390 Duke e 790 Duke

La rinnovata gamma si apre come la KTM 125 Duke 2026, prezzo di 5.290 €, che continua a rivestire il ruolo di entry-level della gamma naked del marchio austriaco, con il nuovo modello che migliora nell’erogazione e nella velocità massima, introduce due nuove colorazioni (nero e blu) e conferma un pacchetto elettronico di assoluto valore che comprende ride-by-wire, ABS Cornering e display TFT da 5 pollici.

Salendo nella gamma troviamo la KTM 390 Duke 2026, prezzo di 6.090 € e motore monocilindrico da 45 CV, che può essere guidata con patente A2 ed è capace di offrire sensazioni da “moto grande”. Il model year 2026 porta al debutto in anteprima al nuovo impianto frenante WP FCR4 ad alte prestazioni, esclusiva assoluta del modello che ne alza il livello tecnico. Tra le novità ci sono anche due nuove colorazioni: grigio e blu.

La KTM 790 Duke 2026, proposta al prezzo di 8.590 €, rimane una delle naked più divertenti e incisive del mercato, grazie alla combinazione tra motore bicilindrico LC8c da 95 CV, peso contenuto, ciclistica precisa e dotazione elettronica completa. Disponibile in due colorazioni, Orange e Black, la moto è depotenziabile per patente A2 e beneficia della garanzia premium KTM di 4 anni.

Le più potenti della gamma: 990 Duke, 990 Duke R, 1390 Super Duke R ed EVO

Con la KMT 990 Duke 2026 (12.990 €) e la più estrema 990 Duke R (14.990 €), KTM presidia il segmento delle naked ad alte prestazioni, evolvendo le due moto che si distinguono per ciclistica raffinata e potenza elevata, con motore bicilindrico da 947 cc che sulla 990 Duke eroga 123 CV (130 CV sulla versione R) e 103 Nm di coppia massima. Sulla più potente 990 Duke R spiccano le sospensioni WP APEX completamente regolabili e l’innovativo leveraggio posteriore, oltre al nuovo display TFT touch da 8,8 pollici.

Al vertice della gamma troviamo le KTM 1390 Super Duke R ed EVO, con prezzi di 20.990 € e di 22.990 €, che si propongono come vere Hyper-Naked con motore bicilindrico LC8 da 1.350 cc dotato di tecnologia Camshift, in grado di erogare 190 CV di potenza e 145 Nm di coppia, con la versione EVO che beneficia anche di sospensioni semiattive WP SAT di ultima generazione.

Mentre a completare la gamma ci sono le numerose possibilità personalizzazione con un’ampia proposta di accessori KTM PowerPants e abbigliamento KTM PowerWear, la Casa austriaca annuncio ulteriori novità per la famiglia Duke con versioni ancora più estreme della gamma naked che saranno svelate nei prossimi mesi.