KTM a EICMA 2026: novità, nuovi modelli e appuntamenti in programma

KTM scalda i motori in vista di EICMA 2026, dove la Casa austriaca aprirà una finestra sul proprio futuro vivendo da protagonista la manifestazione motociclistica in programma dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho. Con un spazio espositivo ricco di novità e un calendario fitto di appuntamenti, KTM si prepara ad alzare il sipario, di fronte agli operatori del settore e agli appassionati delle due ruote, su quello che il marchio offrirà nei prossimi anni, con diverse novità di prodotto e tecnologie all’avanguardia.

Conferenza stampa e gamma in mostra

Il primo appuntamento è fissato per martedì 3 novembre alle 10:45 presso lo stand KTM (Padiglione 22), con la conferenza stampa dedicata a nuovi modelli e soluzioni tecnologiche del costruttore di Mattighofen. Lo stand del brand austriaco offrirà una panoramica completa della gamma, ospitando un’ampia selezione di moto dei segmenti Adventure, Rally, Enduro e Motocross, affiancate dalla gamma Street e dalle moto protagoniste nel racing. Come in un grande paddock, le moto di serie e quelle da corsa conviveranno fianco a fianco per la gioia degli appassionati e della community KTM.

Le corse protagoniste

Le competizioni avranno un ruolo di primo piano nelle partecipazione di KTM ad EICMA 2026. Sempre il 3 novembre, alle 16:00, andrà in scena la presentazione del Team ufficiale Rally KTM 2027, con protagonisti i piloti dell’intera squadra, oltre ai modelli e alle figure chiave che contribuiscono ai successi di KTM nei rally più impegnativi del mondo.

Per i tifosi e i fan del marchio austriaco, la data da cerchiare in rosso nel calendario è quella del 6 novembre, quando alle 16:30 è in programma la sessione di autografi dei piloti Red Bull KTM Factory Racing Andrea Adamo e Andrea Verona. Non mancherà l’area RIDE KTM, dove per l’intera durata della kermesse motociclistica milanese, gli appassionati potranno scoprire tutte le esperienze di guida ufficiali.

Domande frequenti su KTM a EICMA 2026

Quando si svolge EICMA 2026 e dove sarà presente KTM?

EICMA 2026 è in programma dal 3 all’8 novembre presso Fiera Milano Rho. KTM sarà presente al Padiglione 22, con uno stand dedicato alla propria gamma di moto, alle novità tecnologiche e al mondo delle competizioni.

Quando si terrà la conferenza stampa KTM a EICMA 2026?

La conferenza stampa KTM è in programma martedì 3 novembre alle ore 10:45 presso lo stand del marchio al Padiglione 22. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione di nuovi modelli e soluzioni tecnologiche, offrendo uno sguardo sulle prospettive future della Casa austriaca.

Quali moto saranno esposte nello stand KTM a EICMA 2026?

Lo stand KTM ospiterà una panoramica della gamma del marchio, con moto dei segmenti Adventure, Rally, Enduro e Motocross, oltre ai modelli Street e alle moto da competizione. Sarà un’occasione per scoprire da vicino le diverse anime del costruttore austriaco.

Quali piloti KTM saranno presenti a EICMA 2026?

Il programma prevede il 3 novembre alle ore 16:00 la presentazione del Team ufficiale Rally KTM 2027. Il 6 novembre alle ore 16:30 sono invece in programma una sessione di autografi con i piloti Red Bull KTM Factory Racing Andrea Adamo e Andrea Verona.