La Moto Morini Rumble, la nuova bobber dal design italiano, debutta sul mercato italiano con l’apertura degli ordini e l’approdo in concessionaria a partire da novembre con un prezzo di 4.390 euro. Modello d’ingresso nel mondo custom di piccola cilindra, la Rumble, che va ad affiancare la Calibro e la Calibro Bagger completando così l’offerta del costruttore nel segmento, punta su proporzioni essenziali, stile italiano riconoscibile e accessibilità.

Stile da bobber

La silhouette della Moto Morini Rumble è definita da coda corta, parafango avvolgente, sella ribassata e pneumatici generosi da 16 pollici su entrambe le ruote (anteriore da 130/90). La ricercatezza del look di questo nuovo modello è enfatizzato da una serie di elementi come il serbatoio a goccia, il faro tondo full LED, il terminale di scarico nero con alettature e le pinze freno marchiate Moto Morini. Un ulteriore tocco di esclusività stilistica lo aggiunge poi il logo V-Twin presente sul lato destro del motore.

Facile da guidare

La Rumble promette elevati doti di equilibrio e maneggevolezza, anche grazie ad un peso a secco di 174 kg, un interasse di 1.465 mm e un serbatoio da 14,5 litri. Sul fronte del comfort di guida, la presenza di manubrio largo e pedane avanzate permettono di viaggiare in sella con la tipica postura rilassata delle bobber, con una posizione di guida che invita a godersi lo scorrere dei chilometri. La Rumble si rivolge principalmente a giovani alla prima moto, neopatentati A2, ex scooteristi, motocicliste e neofiti in cerca di una custom grintosa ma accessibile e pratica.

Motore bicilindrico da 349 cc

Il cuore pulsante della Rumble è un motore bicilindrico a V di 60° da 349 cc, raffreddato a liquido e con 8 valvole, omologato Euro 5+. Il propulsore, che eroga 33 CV di potenza a 8.500 giri/min. e 30 Nm di coppia massima a 6.000 giri/min., è affiancato dal cambio a 6 marce che lavora in abbinamento a una trasmissione finale a cinghia che offre il vantaggio di non richiede ingrassaggio né tensionamento periodico come avviene per una trasmissione tradizionale a catena.

Illuminazione LED e navigatore integrato

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, la Rumble dispone di forcella rovesciata da 37 mm, freno anteriore a disco da 300 mm con pinza a quattro pistoncini, doppio ammortizzatore posteriore e ABS a doppio canale. Sulla nuova bobber di Moto Morini troviamo poi l’illuminazione full LED, sia per il faro anteriore tondo che per gli indicatori di direzione, e la strumentazione TFT che integra il navigatore, permettendo di gestire le indicazioni del percorso direttamente dal display della moto.

Disponibilità e prezzo

La Moto Morini Rumble, che viene proposta al prezzo di 4.390 euro, è disponibile in due colorazioni tra le quali poter scegliere: Quart Black e Forest Green.

Quanto costa la nuova Moto Morini Rumble?

La Moto Morini Rumble viene proposta in Italia al prezzo di 4.390 euro. Gli ordini sono aperti e l’arrivo nelle concessionarie è previsto a partire da novembre.

Che motore monta la Moto Morini Rumble?

La nuova bobber monta un bicilindrico a V di 60° da 349 cc, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+. Il motore sviluppa 33 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 30 Nm a 6.000 giri/min, abbinato a un cambio a sei marce.

La Moto Morini Rumble è adatta ai neopatentati con patente A2?

Sì, con i suoi 33 CV, la Moto Morini Rumble rientra nei limiti di potenza previsti per la patente A2. È quindi una proposta interessante per i motociclisti alle prime esperienze che cercano una custom accessibile e facile da guidare.

Quali sono i colori disponibili per la Moto Morini Rumble?

La nuova Moto Morini Rumble è disponibile in due varianti cromatiche: Quart Black, una tonalità nera, e Forest Green, una tonalità verde.