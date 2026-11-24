Cooltra rinnova la propria proposta di mobilità su due ruote in sharing, con il lancio del nuovo scooter elettrico MY26 sviluppato insieme ad Askoll e prodotto in Italia. Descritto come il primo veicolo al mondo concepito fino dall’origine per la “sharingbility”, e non adattato successivamente al servizio, il nuovo scooter elettrico farà il suo debutto in strada a Roma e Milano, con una flotta iniziale di 450 unità ed un avvio operativo che seguirà la disponibilità effettiva dei mezzi.

Autonomia che sale a 150 km, tre batteria estraibili

La novità principale del nuovo scooter Cooltra-Askoll è l’autonomia, che sale fino a 150 km, quasi il doppio rispetto agli 85 km del modello precedente. Il veicolo MY26 è dotato di tre batterie estraibili agli ioni di litio da 8 kg ciascuna, con tensione nominale di 54 V e ricarica completa in 6 ore. Inoltre le batterie, che sono facilmente sostituibili per garantire la massima e continuativa efficienza del servizio, sono dotate di sistema antifurto.

Motore e ciclistica

A muovere il mezzo è il motore Askoll che eroga 3,9 kW con 178 Nm di coppia massima, consentendo di raggiungere i 45 km/h di velocità di putna. Lo scooter è omologato L1e-B, quindi guidabile con patenti AM, A1, A2, A e B, mentre la trasmissione sfrutta una puleggia con cinghia silenziosa. A queste si affiancano il sistema di rigenerazione attiva e la funzione Walk Assist per le manovre a bassa velocità.

Lo scooter, che beneficia di accelerazione più progressiva, ottimizzata per il traffico urbano, dispone di telaio tubolare con forcella telescopica idraulica davanti e ammortizzatore idraulico dietro. L’impianto frenante prevede un freno anteriore da 220 mm e un freno posteriore idraulico a disco da 190 mm al posteriore, mentre le ruote da 16 pollici montano pneumatici 90/80 (davanti) e 110/70 (dietro).

Dimensioni e dotazione

Il nuovo scooter Cooltra è lungo 1.956 mm (2.090 con gli accessori) e largo 760 mm, con passo di 1.333 mm e sella a 760 mm. Il peso del veicolo è di 80 kg senza batterie, con una massa massima raggiungibile di 270 kg. Lo scooter è a due posti, con carrozzeria più ampia per proteggere meglio dal vento e un nuovo bauletto posteriore. Nella dotazione del veicolo troviamo un moderno display LCD in bianco e nero, luci a LED, cavalletto centrale e modulo telematico per la gestione della flotta.

Cooltra alla conquista del mercato dello scooter sharing

Enrico Pascarella, amministratore di Cooltra Italia, sottolinea come il nuovo scooter rappresenti una concreta dichiarazione della volontà di investire nello scooter sharing in Italia: “Il nuovo modello MY26 è un messaggio chiaro e deciso di Cooltra, nel voler continuare ad investire e crescere nel mercato dello scooter sharing, rafforzando la nostra presenza nelle città dove operiamo da anni e consentendoci di espanderci nel prossimo futuro raggiungendo nuove città ed utenti. La domanda dello scooter sharing in Italia cresce e noi vogliamo rispondere con sempre maggiore qualità ed efficienza”.

Quanta autonomia ha il nuovo scooter elettrico Cooltra-Askoll?

Il nuovo scooter elettrico Cooltra MY26 offre un’autonomia dichiarata fino a 150 km, quasi il doppio rispetto agli 85 km del modello precedente. Il sistema utilizza tre batterie estraibili agli ioni di litio, ciascuna con un peso di 8 kg, ricaricabili completamente in circa 6 ore.

Dove arriverà il nuovo scooter elettrico Cooltra MY26?

Il nuovo scooter elettrico sviluppato da Cooltra insieme ad Askoll debutterà inizialmente a Roma e Milano. La flotta prevista per questa prima fase sarà composta da 450 mezzi, con l’avvio del servizio legato alla disponibilità effettiva degli scooter.

Quali sono le prestazioni del nuovo scooter elettrico Cooltra?

Il modello MY26 monta un motore elettrico Askoll da 3,9 kW, con una coppia massima di 178 Nm e una velocità massima di 45 km/h. È omologato nella categoria L1e-B ed è dotato di sistema di rigenerazione attiva, funzione Walk Assist e trasmissione a cinghia silenziosa.

Chi può guidare il nuovo scooter elettrico Cooltra-Askoll?

Il nuovo scooter elettrico è omologato L1e-B e può essere guidato con patente AM, A1, A2, A e B. Il veicolo è inoltre omologato per due persone e dispone di batterie estraibili, sistema antifurto e modulo telematico per la gestione della flotta di sharing.