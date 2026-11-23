La Legge di Bilancio 2027 potrebbe portare notizie positive per i motociclisti. Infatti, è stato presentato un emendamento per introdurre una detrazione IRPEF fino al 19%, con un massimo di 500 euro di spesa annua, per l’acquisto di abbigliamento e dispositivi di protezione destinati a motociclisti e ciclisti. Una proposta elaborata dalla Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione col Moto Club Roma. Si tratta di un primo passo importante, ma serviranno ancora dei passaggi determinanti prima possa diventare effettivamente legge ed entrare così in vigore, a partire dal prossimo anno.

“Ringrazio coloro che hanno voluto sostenere la battaglia per la sicurezza di motociclisti e ciclisti, che non deve essere solo nostra ma di tutti e a vantaggio di tutti, perché ridurre gli incidenti e soprattutto le conseguenze degli incidenti vuole dire ridurre gli enormi costi sociali che essi comportano – ha dichiarato il presidente FMI Giovanni Copioli, uno dei principali promotori della proposta – Il Governo con il Codice della Strada, che ha introdotto modifiche importanti sulla sicurezza dei motociclisti, ed il Parlamento, con questo emendamento, stanno dimostrando una sensibilità importante per i nostri temi”.

Un emendamento bipartisan

Tornando all’iter, questo testo dovrà superare i ‘tagli’ che la Legge di Bilancio 2027 subirà nelle prossime settimane, nei passaggi parlamentari, prima dell’approvazione conclusiva, che dovrà avvenire entro la fine dell’anno. A dare speranze per poter raggiungere il traguardo, c’è la presentazione bipartisan dell’emendamento, precisamente da Lega e Movimento 5 Stelle. Quindi partiti di entrambi gli schieramenti del Parlamento sono favorevoli.

Gli emendamenti presentati sono due, di identico testo, e portano l’uno la firma degli on. Maccanti, Di Rubba, Marchetti, Dara, Benvenuto, Cattoi, Comaroli, Frassini e Ottaviani; l’altro la firma degli on. Santillo, Iaria, Torto, Barzotti, Carmina, Dell’Olio, Donno, Fede.

La sicurezza è un tema chiave, affrontato più volte negli ultimi mesi, con anche l’introduzione, con il prossimo Codice della Strada, dell’obbligo utilizzo da parte dei motociclisti di protezioni di schiena e mani in autostrada. Questa detrazione potrebbe convincere un numero più alto di motociclisti e ciclisti ad acquistare caschi, giacche tecniche, guanti, paraschiena e airbag, riducendo in maniera sensibile la gravità delle lesioni, in caso di incidenti o di cadute.

“L’iniziativa va a vantaggio di motociclisti e ciclisti che investiranno più risorse sulla loro protezione perché sapranno di essere in parte rimborsati – chiude il presidente FMI – È anche un investimento sulla cultura della sicurezza stradale ed un messaggio importante da parte dello Stato che dimostra di preoccuparsi della sicurezza dei propri utenti vulnerabili della strada. Infine, la riduzione della gravità dei traumi è un alleggerimento alla nostra sanità”.

Quali detrazioni fiscali sono previste per motociclisti e ciclisti dal 2027?

Un emendamento alla Legge di Bilancio 2027 propone di introdurre una detrazione IRPEF fino al 19% per l’acquisto di abbigliamento e dispositivi di protezione destinati a motociclisti e ciclisti. Il limite massimo di spesa annuale previsto dalla proposta è di 500 euro.

Quali prodotti potrebbero rientrare nell’agevolazione fiscale?

La proposta riguarda l’abbigliamento tecnico e i dispositivi destinati alla sicurezza di chi utilizza moto e biciclette. Tra i prodotti citati figurano caschi, giacche tecniche, guanti, paraschiena e airbag. L’obiettivo è incentivare l’acquisto di equipaggiamenti protettivi e contribuire a ridurre la gravità delle lesioni in caso di incidenti o cadute.

A che punto è l’iter per l’approvazione della detrazione?

La misura è stata presentata attraverso un emendamento bipartisan, sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Tuttavia, non è ancora una norma definitiva. Dovrà superare i passaggi parlamentari e le modifiche che interesseranno la Legge di Bilancio 2027, prima dell’approvazione conclusiva prevista entro la fine dell’anno.

Chi ha promosso la proposta e quali sono gli obiettivi?

L’iniziativa è stata elaborata dalla Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con il Moto Club Roma. Secondo il presidente FMI Giovanni Copioli, incentivare l’acquisto di protezioni significa investire nella sicurezza stradale, ridurre la gravità dei traumi e contenere i costi sociali e sanitari legati agli incidenti.

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