KTM 990 RC R Cup 2026: si aprono le iscrizioni al nuovo monomarca con la Supersport austriaca

KTM ha annunciato l’apertura delle iscrizioni alla KTM 990 RC R Cup 2026, nuovo trofeo monomarca che porterà 35 piloti a sfidarsi in selle alla nuova Supersport di Mattighofen sui più prestigiosi circuiti europei. I partecipanti al nuovo challenge di KTM potranno correre in sella alla 990 RC R stradale o alla 990 RC R Track (versione “solo pista” disponibile da fine febbraio), nelle rispettive classi previste – Street Bike Class e Track Bike Class – ognuna della quali suddivisa per età tra Rookie Class (18-34 anni) e Masters Class (over 35).

Calendario: sei tappe da aprile a settembre 2026

Nato con l’intento di offrire ai clienti KTM la possibilità di vivere il sogno delle corse con il supporto tecnico professionale del team della Casa austriaca, il monomarca KTM 990 R Cup 2026 prevede sei appuntamenti in calendario: 23-26 aprile – Almeria (Spagna); 22-24 maggio – Brno (Repubblica Ceca); 26-28 giugno – Hockenheim (Germania); 7-9 agosto – Misano (Italia); 21-23 agosto – Red Bull Ring (Austria); 4-6 settembre – Most (Repubblica Ceca).

Iscrizioni

La quota di partecipazione alla KTM 990 RC R Cup 2026 è di 8.890 € e comprende: iscrizione alle sei prove, kit WP Suspension Pro Components composto di cartuccia WP Apex Pro 8500 e mono WP Apex Pro 8750, un set di cerchi completi di dischi freno, un treno di pneumatici slick a gara, una coppia di termocoperte, cavalletti e tappeto per gli interventi di manutenzione e preparazione delle moto.

Inoltre, al costo di 4.890 € è disponibile il Track Technical Service, un pacchetto completo di assistenza tecnica composto da: trasporto della moto dalla sede di KTM ai singoli circuiti, tecnico specializzato in loco, manutenzione della moto e assistenza tra una gara e l’altra. Infine, KTM offre anche la possibilità di partecipare ad una singola gara come Wild Card, senza però poter accedere ai vantaggi previsti dall’iscrizione all’intero trofeo.