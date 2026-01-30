KTM 890 SMT 2026: si aggiorna la Supermoto Touring [FOTO]

Arriva a febbraio, con un prezzo di 13.990 euro

di Fabio Cavagnera 30 Gennaio, 2026

Foto KTM 890 SMT 2026 - Foto ufficiali

La KTM 890 SMT si aggiorna, con l’arrivo del MY 2026. Interventi limitati, soprattutto sulla livrea e sul parafango anteriore, per renderla più cattiva e dal carattere sportivo. Non cambia il motore da 889 cm3 da 105 CV, così come la ciclistica. Arriverà a febbraio, con un prezzo di 13.990 euro.

Le novità

Entrando più nel dettaglio, la nuova 890 SMT presenta una nuova livrea grafica arancione-blu-nero ispirata al mondo racing KTM, più audace, ed un parafango anteriore basso di serie, che sostituisce il “becco” alto, per un look più aggressivo e una presenza su strada ancora più deciso.

KTM 890 SMT 2026: si aggiorna la Supermoto Touring

La parte tecnica

Non ci sono aggiornamenti, invece, dal lato tecnico. La Supermoto Touring del marchio austriaco presenta una ciclistica evoluta, con telaio, motore e sospensioni WP APEX regolabili messi a punto per esaltare l’agilità e il comfort in ogni condizione di guida, così come sono presenti Traction Control e ABS Cornering sensibili all’angolo di piega, con la modalità Track opzionale.

Le ruote da 17″ restano sempre abbinate a pneumatici Michelin PowerGP, così come non manca l’elettronica, con luci a LED, quadro strumenti TFT da 5″, Quickshifter+ e Cruise Control opzionali. Per chiudere, il motore resta LC8c 889 cm³ da 105 CV e 100 Nm di coppia.

Uscita e prezzo

La commercializzazione della KTM 890 SMT 2026 è prevista per il prossimo mese di febbraio, mentre il prezzo di vendita è stato fissato a 13.990 euro (IVA inclusa, f.c.).

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: KTM 890 SMT 2026 - Foto ufficiali

Tags
Leggi altri articoli in Notizie

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

In Evidenza

Can-Am Origin: Avventura e Divertimento 100% elettrico [PROVA SU STRADA]

Test ride della moto offroad costruita sulla nuova piattaforma full electric di Can-Am. Il suo design moderno e le sue finiture curate la rendono inconfondibile. Il divertimento è assicurato ma l’avventura purtroppo dura poco.
Abbiamo testato uno dei due modelli di moto 100% elettrica con cui Can-Am è ritornata nel mondo delle due ruote.

Foto

KTM 890 SMT 2026 - Foto ufficiali Tucano Urbano - Linea WarmPower CanAm Origin Honda Monkey, Dax e Super Cub 2026 Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660 2026 - Foto ufficiali Fantic - Motor Bike Expo 2026 Tutte le foto