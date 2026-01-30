KTM 890 SMT 2026: si aggiorna la Supermoto Touring [FOTO]

La KTM 890 SMT si aggiorna, con l’arrivo del MY 2026. Interventi limitati, soprattutto sulla livrea e sul parafango anteriore, per renderla più cattiva e dal carattere sportivo. Non cambia il motore da 889 cm3 da 105 CV, così come la ciclistica. Arriverà a febbraio, con un prezzo di 13.990 euro.

Le novità

Entrando più nel dettaglio, la nuova 890 SMT presenta una nuova livrea grafica arancione-blu-nero ispirata al mondo racing KTM, più audace, ed un parafango anteriore basso di serie, che sostituisce il “becco” alto, per un look più aggressivo e una presenza su strada ancora più deciso.

La parte tecnica

Non ci sono aggiornamenti, invece, dal lato tecnico. La Supermoto Touring del marchio austriaco presenta una ciclistica evoluta, con telaio, motore e sospensioni WP APEX regolabili messi a punto per esaltare l’agilità e il comfort in ogni condizione di guida, così come sono presenti Traction Control e ABS Cornering sensibili all’angolo di piega, con la modalità Track opzionale.

Le ruote da 17″ restano sempre abbinate a pneumatici Michelin PowerGP, così come non manca l’elettronica, con luci a LED, quadro strumenti TFT da 5″, Quickshifter+ e Cruise Control opzionali. Per chiudere, il motore resta LC8c 889 cm³ da 105 CV e 100 Nm di coppia.

Uscita e prezzo

La commercializzazione della KTM 890 SMT 2026 è prevista per il prossimo mese di febbraio, mentre il prezzo di vendita è stato fissato a 13.990 euro (IVA inclusa, f.c.).