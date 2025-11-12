KTM 790 2026: in arrivo le due versioni Duke e Adventure [FOTO]

La gamma 2026 di KTM 790 sta arrivando nelle concessionarie italiane del marchio austriaco. È disponibile in due versioni: la Duke per chi punta sull’adrenalina, la Adventure per chi vuole avventurarsi anche sui terreni più impegnativi. Entrambe sono spinte dal bicilindrico da 95 CV.

Le caratteristiche

La KTM 790 Duke è una naked e propone un telaio leggero e le sospensioni WP Apex, per grande precisione all’ingresso di curva. Questa moto propone anche un peso contenuto e tanta elettronica, a partire da Cornering Traction Control, Cornering ABS e tre modalità di guida selezionabili.

Passando alla Adventure, sono previste le sospensioni WP Apex a lunga escursione, il serbatoio da 20 litri ed un’elettronica evoluta. Una Adventure pensata per chi cerca avventura e viaggi anche su terreni impegnativi, con l’obiettivo di combinare prestazioni brillanti, comfort e massimo controllo.

Il motore

Come dicevamo, entrambe le versioni sono spinte dallo stesso motore. Si tratta del bicilindrico parallelo LC8c da 799 cc, con una potenza di 95 cavalli ed una coppia massima di 87 Nm. È depotenziabile per essere guidato con patente A2 ed è conforme alla normativa EURO 5+

Prezzi

Le KTM 790 Duke e KTM 790 Adventure MY26 saranno presto disponibili presso i concessionari ufficiali del marchio austriaco rispettivamente, al prezzo di 8.590 euro e 11.290 euro (f.c.).

Foto: KTM 790 Duke e Adventure 2026 - Foto ufficiali

