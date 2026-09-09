KTM 690 Rally 2027: ritorno alle origini del Rally Raid

Un ritorno alla radici nell’universo del Rally Raid per KTM con il lancio della nuova 690 Rally 2027, l’attesa moto che raccoglie l’eredità spirituale dell’iconica KTM 640 Adventure e riporta sulla piattaforma LC4 tutto il fascino dell’adrenalina e del coinvolgimento emotivo del rally, con una moto pensata per chi vuole spingersi più lontano e affrontare ogni viaggio senza porsi limiti.

Nuova torretta rally e doppio serbatoio anteriore

Basata sulla collaudata piattaforma della KTM 690 Enduro R, la nuova 690 Rally evolve il concetto di dual sport puntando su autonomia, stabilità e prestazioni sulle lunghe distanze. A caratterizzarla è innanzitutto la nuova torretta rally, completa di parabrezza integrato, che crea un autentico cockpit ispirato alle moto da competizione. Il doppio serbatoio anteriore porta invece la capacità complessiva a circa 20 litri, offrendo l’autonomia necessaria per affrontare anche itinerari particolarmente impegnativi.

Un avventuriera senza limiti

La KTM 690 Rally è stata progettata per mantenere elevata agilità nei tratti offroad più tecnici senza rinunciare alla stabilità quando la velocità aumenta. Una combinazione che punta quindi a trasformarla in una compagna ideale per le lunghe percorrenze, capace di muoversi tanto sui sentieri più impegnativi quanto sulle sezioni più veloci.

Il progetto dietro lo sviluppo di questo modello della Casa austriaca guarda direttamente a chi interpreta la moto come uno strumento di esplorazione, che si esalta quando l’asfalto termina e i percorsi diventano imprevedibili, con ogni chilometro che ha la potenzialità di trasformarsi in una nuova scoperta. La 690 Rally nasce proprio con questo spirito, invitando il motociclista a lasciarsi alle spalle i percorsi conosciuti e a cercare nuove sfide.

In concessionaria da ottobre

La KTM 690 RALLY 2027 entrerà in produzione nello stabilimento KTM di Mattighofen in queste settimane e sarà disponibile presso i concessionari ufficiali a partire da ottobre 2026. Il prezzo di listino, che non è stato ancora comunicato, sarà reso noto più avanti.