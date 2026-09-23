KTM 690 Rally 2027: prezzo di 13.980 euro per il mercato italiano

La KTM 690 Rally 2027, rinnovata moto del costruttore austriaco progettata per esaltare la guida più avventurosa e intraprendente lontano dall’asfalto, si presenta sul mercato italiano svelando il prezzo col quale viene proposta nel nostro Paese: 13.980 euro IVA inclusa, franco concessionario.

La nuova KTM 690 Rally si propone agli appassionati come l’erede spirituale dell’iconica KTM 640 Adventure, riportando la Casa austriaca alle proprie origini nel mondo del Rally Raid. Sulla collaudata piattaforma LC4, che fa da base alla nuova 690 Rally, confluiscono decenni di esperienza maturata nel mondo delle competizioni, insieme al fascino senza tempo delle grandi avventure vissute su terreni accidentati e percorsi estremi.

Una base solida, una vocazione specifica

Costruita sulla piattaforma della KTM 690 Enduro R, la 690 Rally introduce una dotazione pensata appositamente per le lunghe percorrenze, che si concretizza nel garantire maggiore autonomia, stabilità superiore e un comfort studiato ad hoc per chi affronta superfici impegnative su lunghe distanze. Ben oltre una semplice variante estetica, questa moto di KTM è ripensata nei dettagli per rispondere alle esigenze reali di chi macina chilometri in off-road.

Design e configurazione ispirati al deserto

L’estetica e l’assetto della KTM 690 Rally 2027 richiamano apertamente le moto protagoniste delle grandi maratone desertiche, con un DNA rally autentico che si riflette in ogni componente. Il risultato è una moto capace di distinguersi nel panorama enduro-adventure, pensata per chi non si accontenta di rimanere in strada, ma vuole trasformare ogni uscita in un’esplorazione, facendo leva anche sull’autonomia maggiorata dalla presenza del doppio serbatoio di carburante che porta al capacità complessiva a circa 20 litri.

Produzione e disponibilità

La KTM 690 Rally 2027 è in produzione presso lo storico stabilimento di Mattighofen, in Austria, a partire dal mese di settembre, per poi arrivare nelle concessionarie ufficiali KTM a ottobre 2026, ad un prezzo che, come abbiamo precedentemente visto, si attesta appena sotto i 14.000 euro.

Domande frequenti su KTM 690 Rally 2027

Quanto costa la KTM 690 Rally 2027?

La KTM 690 Rally 2027 ha un prezzo di 13.980 euro, IVA inclusa e franco concessionario.

Quando sarà disponibile nelle concessionarie?

La moto entra in produzione a Mattighofen a partire da settembre, mentre l’arrivo nei concessionari ufficiali KTM è previsto per ottobre 2026.

Su quale base tecnica è costruita la KTM 690 Rally?

La 690 Rally nasce sulla piattaforma della KTM 690 Enduro R, con una dotazione specifica pensata per le lunghe percorrenze e i terreni impegnativi.

Quanta autonomia offre la KTM 690 Rally?

Grazie al doppio serbatoio di carburante, la capacità complessiva raggiunge circa 20 litri, garantendo un’autonomia maggiorata ideale per l’uso off-road su lunghe distanze.