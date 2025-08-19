KTM 690 2026: si aggiornano la Enduro R e la SMC R [FOTO]

Novità estive da KTM. Il marchio austriaco, infatti, ha annunciato gli aggiornamenti delle monocilindriche di grossa cilindrata 690 Enduro R e 690 SMC R, con l’arrivo del MY 2026. Questi due modelli si rinnovano nel look e nell’equipaggiamento, mantenendo il motore LC4, con i suoi 79 CV di potenza e 73 Nm di coppia. Saranno entrambi disponibili da settembre.

La KTM 690 Enduro R

Entrando nel dettaglio, la moto da enduro propone basamento, frizione e coperchio dello statore rivisti, oltre alla circolazione dell’olio riprogettata per maggiore affidabilità e migliori prestazioni. Tra le altre novità, c’è l’aggiornamento della versione dual-sport con nuovo display TFT da 4,2”, blocchetti manubrio riprogettati, porta USB-C e faro full LED.

Infine, è stata evoluta la gestione dell’elettronica con Cornering ABS, Cornering MTC e il nuovo Dynamic Slip Adjust (con modalità rally opzionale), che propone un controllo della trazione in tempo reale e adattabile al terreno.

La KTM 690 SMC R

Passando alla sorella più sportiva, la SMC R propone lo stesso pacchetto tecnico del modello precedente, ma lo declina in chiave Supermoto: il set-up delle sospensioni è ottimizzato per la guida sportiva su strada, mentre l’elettronica completa di piattaforma inerziale 6D consente di gestire al meglio i differenti riding mode e le modalità ABS Supermoto e Supermoto+. È disponibile anche la connettività con lo smartphone, grazie all’app KTM Connect.

Uscita e prezzo

Le KTM 690 Enduro R e KTM 690 SMC R 2026 saranno disponibili da settembre 2025 presso i concessionari del marchio austriaco, al prezzo di 12.980 euro.