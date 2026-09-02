KTM 450 SMR 2027, nuova versione: prezzo e caratteristiche

La KTM 450 SMR, punto di riferimento nel panorama Supermoto, si rinnova con il lancio della versione 2027, che aggiorna il DNA racing e la dotazione tecnologia top della moto confermando le virtù relative a prestazioni, velocità e carattere sportivo che l’hanno resa leader riconosciuta della categoria.

La KTM 450 SMR 2027, che si aggiorna con nuove grafiche e con la Garanzia Premium della Casa austriaca inclusa di serie, è spinta dal motore SOHC da 450 cm³, un propulsore compatto, leggero e reattivo che consente alla moto di esprimere il suo carattere racing e prestazioni di alto livello, alle quali contribuisce l’avanzato pacchetto tecnico che comprende tra le altre cose le mappature motore, il Traction Control, il Launch Control e la frizione antisaltellamento Suter.

Ciclistica di alto livello

Anche sul fronte della ciclistica ogni elemento è progettato per garantire il massimo controllo in pista, con il telaio della KTM 450 SMR caratterizzato da punti di fissaggio rinforzati che assicura stabilità, precisione e affidabilità in curva, rendendo intuitive anche le derapate in uscita. L’ergonomia della nuova 450 SMR è studiata per garantire il massimo controllo, con sovrastrutture che agevolano il posizionamento del pilota e accorgimenti che semplificano la manutenzione, come l’airbox facilmente accessibile e il sistema di chiusura filettato del radiatore.

Alle prestazioni elevate della KTM 450 SMR 2027 contribuiscono anche le sospensioni WP XACT di alta gamma, con forcella a cartuccia chiusa da 48 mm e monoammortizzatore completamente regolabile, per il massimo delle performance in pista e sullo sterrato. A esse si affianca l’impianto frenante Brembo che garantisce potenza e precisione necessarie nelle staccate più impegnative.

Look racing rinnovato, prezzi da 13.250 €

La KTM 450 SMR 2027 si caratterizza esteticamente per la livrea arancione, a cui si abbinano paramani, cerchi, silenziatore e sella di colore nero, esaltando il look aggressivo e la vocazione racing della moto, che può essere ulteriormente personalizzata e resa ancora più competitiva con l’ampia gamma di accessori e componenti disponibili nel catalogo KTM PowerParts. Un’altra novità riguarda la copertura della Garanzia Premium del costruttore, inclusa senza costi aggiuntivi, che va ad aggiungersi alla garanzia standard prevista per ogni moto KTM. La nuova KTM 450 SMR 2027 è disponibile nei concessionari a partire da settembre 2026 ad un prezzo di 13.250 €.