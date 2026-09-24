Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept: la moto che unisce moda e motori

Il mondo delle moto e quello della moda valicano i rispettivi confini per incontrarsi in un concept nato dalla collaborazione tra Honda e il fashion brand giapponese Onitsuka Tiger. Primo frutto di questa partnership ad ampio raggio è la Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept, una speciale concept bike che è stata svelata in anteprima mondiale nella giornata di mercoledì 23 settembre in occasione della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2027.

L’unione tra due storici brand made in Japan

Questa particolare versione della moto Honda di media cilindrata è stata pensata come simbolo dell’unione tra due marchi storici e iconici del Giappone. Honda, fondata nel 1948, e Onitsuka Tiger, nata un anno dopo a Kobe, condividono più di 75 anni di storia parallela, basando la propria attività su tecnologie distintive e forte spirito creativo, fino a diventare realtà globali di successo capaci di parlare a milioni clienti di diverse generazioni.

Livrea in Tiger Yellow con strisce nere

La Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept nata da questa collaborazione tra le due aziende si presenta con una livrea tutta gialla, più precisamente Tiger Yellow, tonalità storica di Onitsuka Tiger, abbinata a strisce nere che corrono lungo i fianchi evocando le righe sul corpo di una tigre in movimento. I cerchi della moto, prevalentemente neri con dettagli gialli, ospitano i loghi di entrambi i brand, sottolineando l’elevata cura del dettaglio che caratterizza l’esclusivo concept.

Dalla partnership nasce anche una collezione di calzature e abbigliamento

La partnership tra i due marchi non si ferma però solo alla moto, con la Milano Fashion Week che ha fatto da palcoscenico per la presentazione di Onitsuka Tiger di una collezione di calzature e abbigliamento contraddistinta dal “Wing Mark”, l’ala simbolo delle moto Honda, ispirata alla cultura motociclistica. Moto e collezione, esposte insieme, hanno messo in luce il tratto comune dei due marchi, ovvero la cura maniacale per i dettagli produttivi, quasi un linguaggio condiviso capace di creare un ponte tra la pista e la passerella, unendo velocità e stile in unico racconto.

Domande frequenti su Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept

Cos’è la Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept?

È una concept bike nata dalla collaborazione tra Honda e il fashion brand giapponese Onitsuka Tiger. Il progetto unisce il mondo delle motociclette a quello della moda e rappresenta il primo frutto della partnership tra i due marchi.

Dove è stata presentata la Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept?

La concept bike è stata svelata in anteprima mondiale a Milano il 23 settembre 2026, nell’ambito della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2027.

Com’è la Honda Onitsuka Tiger Mid Sports Concept?

La moto si distingue per una livrea Tiger Yellow, colore storico di Onitsuka Tiger, abbinata a strisce nere ispirate alle righe di una tigre. I cerchi neri con dettagli gialli riportano i loghi di entrambi i marchi.

Honda e Onitsuka Tiger realizzeranno una moto di serie?

La Mid Sports Concept è stata presentata come concept bike, quindi il progetto nasce come espressione della collaborazione tra i due brand. Nell’articolo non vengono indicate informazioni sulla produzione in serie o sulla commercializzazione della moto.

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