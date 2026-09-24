Tucano Urbano Termoscud si evolve: nuovi modelli, tecnologia e prezzi

Tucano Urbano prosegue nell’evoluzione di Termoscud, il coprigambe divenuto un must del marchio e che da oltre 20 anni accompagna gli scooteristi urbani attraverso ogni stagione. Lanciato per la prima volta nel 1999, Termoscud ha raggiunto quota 2 milioni di pezzi venduti e 200 modelli specifici, proponendosi un po’ come il risultato del lavoro di un sarto che negli anni ha cucito un vestito su misura per ogni scooter uscito sul mercato.

Sartorialità artigianale per ogni scooter

Un approccio sartoriale che contraddistingue i prodotti di Tucano Urbano, compreso il suo coprigambe come sottolineato da Florian Martin, Direttore Marketing del Gruppo Mandelli (proprietario del brand dal 2021): “Una delle chiavi della grande fortuna della nostra mitica Copertina è stata e rimane tutt’ora la specificità: applicando i concetti del modellismo sartoriale allo studio del design di ciascuna carrozzeria, realizziamo Termoscud su misura per ogni modello di scooter, soprattutto per i top di gamma, compresi i giovani brand emergenti. Perché di fatto miriamo ad essere sempre più avanti, per portare quanta più gente possibile sullo scooter”.

Le avanzate versioni S-Pro e S

Il Termoscud di Tucano Urbano si evolve continuamente diventando sempre più performante e smart, con una gamma che dallo scorso inverno si è rinnovata con due nuove versioni: Termoscud S-Pro (disponibile al prezzo di 239,99 €) e Termoscud S (149,99 €), entrambe dotate del nuovo sistema Scudlock, che semplifica il montaggio riducendolo a tre passaggi: prima si monta alla carrozzeria lo Spoiler Aero-Frame 3D con viti e adesivi 3M VHB, poi si fissa al manubrio come ulteriore deterrente antifurto, e infine si aggancia il coprigambe allo Spoiler tramite clip.

Caratteristiche per comfort, praticità e sicurezza

Realizzati con tecnologia 3D che garantiscono un’integrazione “su misura” con la carrozzeria, le nuove evoluzioni di Termoscud eliminano i nastri laterali e inferiori, preservando l’estetica dello scooter. A completare il pacchetto di dotazione di Temoscud S ed S-Pro ci sono il 4 Season System per permette tre modalità d’uso stagionali (inverno, primavera/autunno ed estate), il brevetto S.G.A.S., ovvero un sistema gonfiabile che tiene il coprigambe aderente alle alte velocità evitandone lo sventolio, e la costruzione termosaldata Hydroscud, impermeabile oltre i 20K nella versione S-Pro.

Disponibile per tanti modelli di scooter

Il Termoscud S-Pro è pensato prevalentemente per i maxi scooter di ultima generazione (Yamaha TMAX TECH, Honda XADV 750, Honda Forza 750 e Piaggio MP3 310), mentre il Termoscud S copre modelli come Honda SH350, PCX 125, Yamaha NMAX 125 e Kymco Skytown 125. In arrivo a novembre le versioni per i best seller Honda SH125i e SH150i, mentre a ottobre debuttano i modelli per Zontes ZT368G e Voge Sfida SR16 125 e 200.

Domande frequenti su Tucano Urbano Termoscud

Cos’è il Tucano Urbano Termoscud?

Termoscud è il coprigambe di Tucano Urbano progettato per proteggere lo scooterista da freddo, pioggia e vento durante gli spostamenti urbani. Nato nel 1999, è oggi disponibile in numerose versioni specifiche per i diversi modelli di scooter.

Qual è la differenza tra Termoscud S e Termoscud S-Pro?

Termoscud S e S-Pro condividono il nuovo sistema di fissaggio Scudlock e diverse tecnologie, tra cui 4 Season System e S.G.A.S. La versione S-Pro è pensata soprattutto per i maxi scooter di ultima generazione e offre una costruzione Hydroscud con impermeabilità superiore ai 20K.

Quanto costa il Tucano Urbano Termoscud?

Il prezzo indicato per Termoscud S è di 149,99 euro, mentre Termoscud S-Pro costa 239,99 euro.

Su quali scooter è disponibile il Termoscud Tucano Urbano?

Termoscud viene realizzato in versioni specifiche per numerosi modelli. Tra quelli compatibili con le nuove versioni ci sono, per esempio, Honda SH350, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 e Kymco Skytown 125 per Termoscud S; Termoscud S-Pro è invece destinato a maxi scooter come Yamaha TMAX TECH, Honda X-ADV 750, Honda Forza 750 e Piaggio MP3 310.