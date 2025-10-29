KTM 450 SMR 2026: si aggiorna la supermotard da competizione [FOTO]

La KTM 450 SMR si aggiorna ed è ancora più ‘ready to race’. Novità dal punto di vista estetico, ma soprattutto migliorie tecniche, per renderla ancora più veloce e performante, con il suo motore 450 cc da 63 cavalli. Arriverà nelle concessionarie della casa austriaca a dicembre, a partire da 13.250 euro.

Le caratteristiche

A livello estetico, la 450 SMR si distingue per la netta predominanza del colore arancione, al quale vengono abbinati dettagli di colore viola e giallo sui convogliatori del serbatoio e viola sulle protezioni degli steli della forcella. Il telaio è verniciato a polvere nero, lo stesso colore adottato per la sella. I cerchi sono Alpina da 16,5 pollici all’anteriore e da 17” al posteriore, con pneumatici slick Metzeler SM K1 e con i freni Brembo, con disco anteriore da 310 millimetri.

Il telaio è in acciaio idroformato, la forcella WP XACT a cartuccia chiusa da 48 mm e il monoammortizzatore WP XACT, regolabili senza attrezzi, non manca anche il pacchetto elettronico con Traction e Launch Control. Altri miglioramenti sono derivati dalla SX-F da cross, come la chiusura semplificata del tappo del radiatore e la nuova protezione del connettore del carburante. Inoltre, è stata aggiornata su iniezione elettronica, airbox e scarico per le nuove direttive FIM.

Il motore

La nuova 450 SMR è equipaggiata con il monocilindrico monoalbero SOHC 450 cc da 63 CV, abbinato a un cambio Pankl a 5 marce e a una frizione antisaltellamento Suter, per un’erogazione della potenza precisa e un controllo totale, anche nelle staccate più decise.

Uscita e prezzo

La KTM 450 SMR 2026 sarà disponibile a dicembre presso i concessionari KTM, al prezzo di 13.250 euro (IVA inclusa).