KTM 450 Rally Replica 2024: nuova moto racing pronta a tutto [FOTO]

La KTM 450 Rally si evolve con la versione Replica 2024, nata e sviluppata come da tradizione nel contesto estremo della Dakar, regina dei rally-raid e competizione più dura al mondo, che permette di affinare al meglio affidabilità e performance per affrontare ogni tipo di ostacolo.

Leggera, ergonomica e maneggevole

La KTM 450 Rally Replica 2024, sviluppata in collaborazione con rider di prim’ordine, tra cui l’argentino Kevin Benavides, sfoggi componentistica allo stato dell’arte, con gli ingegneri di Mattighofen che, fin dalla sua nascita, si sono concentrati su riduzione dei pesi, ergonomia ottimizzata e massima guidabilità.

Sospensioni con WP Xact Pro Components

La nuova KTM 450 Rally Replica è mossa dal motore 450 cc monoalbero leggero e affidabile, affiancato dalla trasmissione Pankl a 6 rapporti (come sulle moto ufficiali). Dotata di telaio in acciaio al cromo-molibdeno, la moto si affida a un avanzato pacchetto sospensioni con elementi WP Xact Pro Components costruite per assorbire i colpi ad alta velocità come i piccoli ostacoli.

Pronta per correre

La KTM 450 Rally Replica si propone come opzione ideale per chi vuole correre nei rally nazionali e internazionali. Stefan Huber, Technical Manager di KTM Rally, afferma: “La KTM 450 Rally Replica è di fatto un’estensione del nostro programma di sviluppo ufficiale ed è la scelta di innumerevoli piloti impegnati in gare come la Dakar. Questa moto è ‘Ready to race” dalla nascita ed è già equipaggiata con tutto ciò che serve per arrivare al successo ad alti livelli. È stata sviluppata sulla base delle moto del Red Bull KTM Factory Racing Dakar Rally Team e molti piloti fanno affidamento su di lei per raggiungere i propri obiettivi”.