KTM 1390 Super Duke RR Track: la bestia da pista in soli 100 esemplari

KTM presenta la 1390 Super Duke RR Track, il nuovo top di gamma della naked austriaca, nonché il modello di serie più potente che sia mai stato costruito dalla Casa di Mattighofen. Definita da KTM come la “moto definitiva per l’assalto alla pista”, la 1390 Super Duke RR Track potrà soddisfare le voglie di prestazioni e adrenalina di pochi fortunati, dato che sarà realizzata in soli 100 esemplari a livello mondiale, e verrà proposta sul mercato italiano, con disponibilità nei concessionari autorizzati a partire da maggio 2026, al prezzo di 39.990 €

Per correre tra i cordoli, sfruttando la sua estrema leggerezza

La KTM 1390 Super Duke RR Track, primo modello Super Duke esclusivamente da pista, è una naked estrema che è stata privata di qualsiasi componente necessario all’omologazione stradale, ma con una processo di costruzione che ha seguito le normative FIM per l’utilizzo in circuito, a cui si affianca un livello di personalizzazione ed equipaggiamento senza precedenti per una KTM di serie.

Realizzata nel quartier generale KTM di Mattinghofen, la 1390 Super Duke RR Track è caratterizzata da un sostanzioso intervento di alleggerimento, con la moto che fa segnare sula bilancia 9 kg in meno rispetto alla KTM 1390 Super Duke RR omologata per la strada, e ben 20 kg in meno rispetto alla KTM 1390 Super Duke R standard.

Materiali e dotazioni orientate alle prestazioni estreme

Tale riduzione del peso è stato ottenuto, oltre che attraverso l’eliminazione di ogni componente superfluo destinato all’uso stradale, anche con l’adozione di elementi specifici orientati a non appesantire la moto, come le sovrastrutture in fibra di carbonio, i cerchi in magnesio forgiato ultraleggeri, l’impianto di scarico completo Akrapovic Evolution Line in tianio, la viteria in titanio e la piattaforma elettronica ridotta, pensata esclusivamente per la pista.

Alla forte riduzione del peso, gli ingegneri di KTM hanno affiancato delle caratteristiche dinamiche di alto livello, con la 1390 Super Duke RR Track che è stata equipaggiata con un’avanzata dotazione volta a renderla un “mostro da pista” includendo, tra le altre cose, sospensioni WP Pro Components con tecnologia MotoGP, impianto frenante Brembo di livello Superbike e pneumatici Michelin Power Performance Slick.